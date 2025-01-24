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勇士3年13億重金網羅普羅法　填補阿庫尼亞缺陣空缺

▲普洛法（Jurickson Profar）。（圖／路透）

▲普洛法（Jurickson Profar）。（圖／路透）

記者楊舒帆／綜合報導

亞特蘭大勇士隊24日（台灣時間）以3年4200萬美元（約新台幣13.3億元）簽下游擊手出身的自由球員普羅法（Jurickson Profar），填補外野手阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）因傷缺陣的空缺。根據合約內容，普羅法本季薪資為1200萬美元，隨後兩年則為每年1500萬美元。

出身庫拉索的普羅法，童年時期便以同鄉瓊斯（Andruw Jones）為偶像。這次加盟勇士隊，也彷彿是追隨偶像的腳步。由於勇士隊當家球星阿庫尼亞因左膝前十字韌帶撕裂，預計至少缺陣6週，普羅法的加入將可望為球隊解決燃眉之急。

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現年31歲的普羅法，在2024年才真正展現爆發力。他去年以教士隊先發左外野手的身份，繳出打擊率.280、上壘率.380、長打率.459的優異成績，不僅擊出24支全壘打、打下85分打點，更入選國聯明星隊，展現出當年被評為史上第一名新秀的實力。

根據Statcast數據顯示，普羅法的擊球品質相當優異，期望加權上壘率（.364）和期望打擊率（.283）都排在MLB前90%。此外，他的保送率達11.4%，三振率僅15.1%，顯示出優秀的打擊選球能力。

展望新賽季，勇士隊可望由普羅法和中外野手哈里斯二世（Michael Harris II）鎮守兩個外野位置，另一個外野手名額則由尼克（Jarred Kelenic）和克魯茲（Bryan De La Cruz）競爭。普羅法雖然守備範圍廣泛，但近年來主要以左外野手為主，在右外野僅有33場出賽紀錄。

普羅法在2012年以19歲之齡在遊騎兵隊出道，雖然曾因肩傷缺席兩季，但在經歷運動家、教士、落磯等隊後，去年重返教士隊展現生涯最佳表現。如今加盟衛冕國聯東區冠軍的勇士隊，勢必為新賽季增添更多看點。

關鍵字： 棒球勇士隊自由球員外野手普羅法

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