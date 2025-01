佐佐木朗希記者會全程日文演說公開！憶311感謝羅德

▲佐佐木朗希加盟道奇記者會 ,全程日文演說。(圖/達志影像/美聯社)

記者王真魚/綜合報導

佐佐木朗希透過入札制度從羅德海洋加入道奇,今天在道奇球場舉行加盟記者會。在約25分鐘的記者會中,並未出現日本選手慣例的英文演說,而是全程以日文表達心意。演說一開場就表達了對遭受大規模洛杉磯野火的關心。

「在洛杉磯整個城市正處於困難時期,感謝各位百忙中撥空前來。同時也感謝道奇球團為我舉辦這場記者會。今天當我穿上道奇隊的球衣時,更深刻感受到即將從零開始的這份沉重心情。」

他自己也經歷過東日本大地震,「我也曾經歷災害的痛苦,但我只記得一件事,那就是不要失去自己的目標,要繼續往前看。現在洛杉磯也正處於這樣艱困的情況,從今天開始,作為道奇的一員,我希望能與洛杉磯的大家一起向前邁進。」

雖然日本選手在加入美國職棒球隊的記者會上通常會用英語演說,但佐佐木全程使用日語。他用日語細心表達了對正遭受重大災害的洛杉磯的關懷。

大谷翔平在加入天使隊時的記者會上也曾以「Hi, my name is Shohei Ohtani」的英語開場,但在2023年12月加入道奇時則全程使用日語表達心意。

佐佐木朗希完整演說內容:

這次挑戰MLB時,許多球團都熱情地向我這樣一個沒有什麼成就的選手招手。我真的很感謝所有為我付出時間的球團相關人員。

在這一生一次能純粹地選擇最適合自己成長的地方的機會中,我度過了充滿期待的這一個月。

每支球團都各有其魅力,要從中選擇一個確實是非常困難的決定。我很清楚會有各種不同的意見。但既然已經決定來到這裡,我相信這是最好的選擇,我要為了相信我的目標、相信我的可能性的人們繼續往前進。

我也曾經歷災害(2011年東日本大地震)的痛苦,但我只記得一件事,那就是不要失去自己的目標,要繼續往前看。現在洛杉磯也正處於這樣艱困的情況,從今天開始,作為道奇的一員,我希望能與洛杉磯的大家一起向前邁進。

最後,我要感謝支持我挑戰的千葉羅德海洋隊相關人員,以及這五年來一直支持我的球迷們。另外,在這次轉戰MLB的過程中,我要感謝把我放在首位進行談判的經紀人沃夫(Joel Wolfe)先生和Wasserman的所有人員,還有在棒球生涯乃至人生中支持我的所有人,以及一直在身邊支持我的家人。非常感謝大家。