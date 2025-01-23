運動雲

>

佐佐木朗希記者會全程日文演說公開！憶311感謝羅德

▲▼ 佐佐木朗希加盟道奇記者會 。（圖／達志影像／美聯社）

▲佐佐木朗希加盟道奇記者會 ，全程日文演說。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

佐佐木朗希透過入札制度從羅德海洋加入道奇，今天在道奇球場舉行加盟記者會。在約25分鐘的記者會中，並未出現日本選手慣例的英文演說，而是全程以日文表達心意。演說一開場就表達了對遭受大規模洛杉磯野火的關心。

「在洛杉磯整個城市正處於困難時期，感謝各位百忙中撥空前來。同時也感謝道奇球團為我舉辦這場記者會。今天當我穿上道奇隊的球衣時，更深刻感受到即將從零開始的這份沉重心情。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

他自己也經歷過東日本大地震，「我也曾經歷災害的痛苦，但我只記得一件事，那就是不要失去自己的目標，要繼續往前看。現在洛杉磯也正處於這樣艱困的情況，從今天開始，作為道奇的一員，我希望能與洛杉磯的大家一起向前邁進。」

雖然日本選手在加入美國職棒球隊的記者會上通常會用英語演說，但佐佐木全程使用日語。他用日語細心表達了對正遭受重大災害的洛杉磯的關懷。

大谷翔平在加入天使隊時的記者會上也曾以「Hi, my name is Shohei Ohtani」的英語開場，但在2023年12月加入道奇時則全程使用日語表達心意。

佐佐木朗希完整演說內容：

在洛杉磯整個城市正處於困難時期，感謝各位百忙中撥空前來。同時也感謝道奇球團為我舉辦這場記者會。今天當我穿上道奇隊的球衣時，更深刻感受到即將從零開始的這份沉重心情。

這次挑戰MLB時，許多球團都熱情地向我這樣一個沒有什麼成就的選手招手。我真的很感謝所有為我付出時間的球團相關人員。

在這一生一次能純粹地選擇最適合自己成長的地方的機會中，我度過了充滿期待的這一個月。

每支球團都各有其魅力，要從中選擇一個確實是非常困難的決定。我很清楚會有各種不同的意見。但既然已經決定來到這裡，我相信這是最好的選擇，我要為了相信我的目標、相信我的可能性的人們繼續往前進。

我也曾經歷災害（2011年東日本大地震）的痛苦，但我只記得一件事，那就是不要失去自己的目標，要繼續往前看。現在洛杉磯也正處於這樣艱困的情況，從今天開始，作為道奇的一員，我希望能與洛杉磯的大家一起向前邁進。

最後，我要感謝支持我挑戰的千葉羅德海洋隊相關人員，以及這五年來一直支持我的球迷們。另外，在這次轉戰MLB的過程中，我要感謝把我放在首位進行談判的經紀人沃夫（Joel Wolfe）先生和Wasserman的所有人員，還有在棒球生涯乃至人生中支持我的所有人，以及一直在身邊支持我的家人。非常感謝大家。

關鍵字： 佐佐木朗希道奇洛杉磯日本選手加盟

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

「三振舞女神」傳5倍價被挖走　中職成啦啦隊MLB

「三振舞女神」傳5倍價被挖走　中職成啦啦隊MLB

重磅消息！「AI女神」李珠珢加盟富邦　Fubon Angels超級生力軍報到

重磅消息！「AI女神」李珠珢加盟富邦　Fubon Angels超級生力軍報到

AI女神李珠珢重磅來台　韓媒也關注：起亞看不到她了

AI女神李珠珢重磅來台　韓媒也關注：起亞看不到她了

劉家愷、吳睿勝卸下戰袍　轉任味全龍教練團

劉家愷、吳睿勝卸下戰袍　轉任味全龍教練團

震驚！洋基傳奇李維拉夫婦遭控掩蓋教會性侵案

震驚！洋基傳奇李維拉夫婦遭控掩蓋教會性侵案

經典賽臺灣區資格賽售票資訊公布！24位啦啦隊女孩揭曉

經典賽臺灣區資格賽售票資訊公布！24位啦啦隊女孩揭曉

23歲挑戰大聯盟！佐佐木朗希首揭決定內幕：害怕再也投不了球

23歲挑戰大聯盟！佐佐木朗希首揭決定內幕：害怕再也投不了球

慈妹期待資格賽跳張育成富邦應援　談李珠珢讚驚喜中的驚喜！

慈妹期待資格賽跳張育成富邦應援　談李珠珢讚驚喜中的驚喜！

台籃最狂肉搏戰　單場5次違反運動精神犯規、5次技術犯規破紀錄

台籃最狂肉搏戰　單場5次違反運動精神犯規、5次技術犯規破紀錄

體育署預算遭砍！高志綱捍衛運動員「值得國家支持」　網讚聲一片

體育署預算遭砍！高志綱捍衛運動員「值得國家支持」　網讚聲一片

鍾國又遭車太鉉造謠「年底當阿公」　難得請客...大家亂買害他噴2700元XD

熱門新聞

「三振舞女神」傳5倍價被挖走　中職成啦啦隊MLB

重磅消息！「AI女神」李珠珢加盟富邦　Fubon Angels超級生力軍報到

AI女神李珠珢重磅來台　韓媒也關注：起亞看不到她了

劉家愷、吳睿勝卸下戰袍　轉任味全龍教練團

震驚！洋基傳奇李維拉夫婦遭控掩蓋教會性侵案

經典賽臺灣區資格賽售票資訊公布！24位啦啦隊女孩揭曉

讀者回應

﻿

熱門新聞

1「三振舞女神」傳5倍價被挖走　中職成啦啦隊MLB

2快訊／「AI女神」李珠珢重磅加盟富邦

3AI女神李珠珢重磅來台　韓媒也關注：起亞看不到她了

4劉家愷、吳睿勝卸戰袍　轉任教練團

5震驚！傳奇李維拉夫婦捲入性侵指控

最新新聞

1天使供小聯盟約　前打擊王拚再起

2獨／重燃棒球夢！楊岱均擔任原鄉少棒教練

3巴特勒錯過球隊班機　傳再被禁賽2場

4震驚！傳奇李維拉夫婦捲入性侵指控

5佐佐木朗希記者會全程日文演說公開！

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

101招緩解麩質過敏發炎

101招緩解麩質過敏發炎

「文里補習班」開課啦！做一道無麩質的「鮮蝦嫩蛋燉豆腐」，讓你吃完不再全身癢

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

#林秉樞 病危！父簽 #放棄急救 忍痛喊：不浪費醫療資源

柯爸病危！ #柯文哲 探視近半小時　面色凝重離開新竹台大

#新莊 #豪宅 建案變火把！ 「深夜焰光」空拍畫面曝

「AI女神」李珠珢加盟富邦！　Fubon Angels超級生力軍報到

【自信100實力0】女孩玩拳擊機全力一揮還摔跤
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366