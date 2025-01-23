「貝茲許下冰淇淋約定！」佐佐木朗希曝球團溫馨招募內幕

▲佐佐木朗希穿上11號 。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

佐佐木朗希今於道奇球場舉行加盟記者會，透露收到了內野手貝茲（Mookie Betts）的熱情「示愛」。 佐佐木身穿道奇藍領帶和西裝出席記者會。在總教練等人的協助下穿上球衣，正式展示「11」號球衣。

本月中旬與道奇進行第二次面談時，球團股東古柏（Peter Guber）的家中邀請佐佐木到自家。大谷、貝茲、佛里曼（Freddie Freeman）等人都有參加，一邊享用壽司師父現場製作的壽司，一邊歡迎他。

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被問到貝茲等人是否說了什麼令他印象深刻的話時，佐佐木笑說，「貝茲選手一直說『如果你加入道奇的話，讓我們在亞利桑那春訓時一起去吃美味的冰淇淋吧。』」

關於希望道奇球迷注意的地方和理想中的投手形象，他說，「希望大家能關注我以直球和指叉球為主的投球。另外，最重要的是能否在一整年中保持自己最好的表現。我想優先專注於維持目前的表現水準。」

佐佐木在17日（台灣時間18日）透過個人Instagram宣布與道奇簽下小聯盟合約。他寫道，「這是一個非常困難的決定，但我會努力，讓自己在棒球生涯結束回首時，能覺得這是個正確的選擇。在加盟記者會上，想懷著對所有支持我的人的感謝之情，穿上道奇隊的球衣。」

由於23歲的佐佐木受到「25歲規則」限制，只能簽訂小聯盟合約且總金額受限，最初有超過20支球隊參與爭奪。最後縮小到道奇、教士和藍鳥三隊，他最終選擇了道奇。

談判最後階段的過程也被揭露，體育專業網站「The Athletic」報導，在去年12月的「第一次面談」中，佐佐木方面給各球隊出了一個「作業」，分析「（上賽季）自己的球速為什麼會下降」。

文章還提到，在與道奇、教士、藍鳥的「最終面談」中，大谷扮演重要角色。 由於道奇主場正在整修，古柏邀請佐佐木到家中時，也播放其他選手的影片，向他表示歡迎。