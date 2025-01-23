大谷翔平遊說加盟道奇 佐佐木朗希透露兩人互動

▲佐佐木朗希加盟道奇記者會 。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

佐佐木朗希今於道奇球場舉辦加盟記者會。他在會中透露了大谷翔平對他的鼓勵話語。 他於17日（台灣時間18日）透過個人Instagram宣布與道奇隊達成合約，在貼文中表達決心，「這是個非常困難的決定，但我會努力，讓自己在棒球生涯結束後回首時，能認為這是一個正確的選擇。」

2023年春季WBC期間，佐佐木曾與大谷並肩作戰。當佐佐木在Instagram上公布加盟道奇的消息後，大谷隨即透過限時動態轉發，表達對他的歡迎。

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根據美國媒體《The Athletic》報導，在佐佐木正式宣布加盟道奇前，大谷曾傳訊息給球團高層說，「我們成功簽下他了（We got him）！」

佐佐木透露，「大谷透過訊息聯繫我，我也主動回覆表示『接下來將受到道奇的照顧』，隨後收到了他『歡迎加入』之類的回覆。」 佐佐木當時與道奇隊的會談中，大谷親自出席，同行的還有貝茲（Mookie Betts）、弗里曼（Freddie Freeman）、捕手史密斯（Will Smith ）和艾德曼（Tommy Edman）等隊友。