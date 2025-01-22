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WBC總裁讚台灣12強奪冠實力提升　曝上屆經典賽驚人成長數據

▲▼2023WBC世界棒球經典賽中華隊對戰古巴,同樣吸引滿場超過兩萬名球迷進場，由中職5隊啦啦隊員組成的「經典女孩」帶動全場球迷一起為中華隊加油。（圖／記者李毓康攝）

▲世界棒球經典賽（WBC）資格賽今日召開記者會，WBC總裁史莫（Jim Small）高度肯定中華隊在12強賽的優異表現，同時也分享了經典賽的驚人成長數據。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／台北報導

世界棒球經典賽（WBC）資格賽今日召開記者會，WBC總裁史莫（Jim Small）高度肯定中華隊在12強賽的優異表現，同時也分享了經典賽的驚人成長數據。

史莫表示，中華隊在12強賽中能夠突破重圍奪冠，展現了近年來的顯著進步，「非常棒，中華隊這次在12強與其他有競爭力的對手競爭並奪冠，顯示了過去幾年有非常顯著的成長。」

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談到即將到來的資格賽，史莫強調賽事的高度競爭性。他指出，雖然是資格賽，但西班牙、尼加拉瓜和南非等參賽隊伍都曾打進正賽，預期每場比賽都會非常精彩。「我們期待中華隊能拿出全力，展現所有拼勁爭取2026年正賽資格。」

史莫也公布了經典賽的驚人成長數據。他透露，2023年賽事總售票量達到130萬張，包括在台中舉辦的第一輪賽事。在收視率方面，日本賽事創下40%的收視佳績，相當於美國超級盃的收視水準。

「2023年較有非常大的成長，我們預期2026年棒球迷的胃口會持續提升，期待能看到更大幅度的成長。」史莫表示。

關鍵字： 中華隊WBC經典賽成長數據WBC資格賽

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