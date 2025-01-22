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陽念希45萬美元加盟舊金山巨人　球探盛讚「完美的球員」培養先發

▲▼陽念希加盟舊金山巨人記者會。（圖／記者楊舒帆攝）

▲陽念希加盟舊金山巨人記者會。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

台灣投手陽念希正式與舊金山巨人隊簽約，簽約金45萬美元加上5萬美元獎學金，展開旅美生涯新篇章。對於順利加盟大聯盟，陽念希表示從確定到簽約的過程快得令人難以置信，但也感到相當開心。

談到高中畢業後選擇就讀大學而非投入中職選秀，陽念希透露受到同期好手柯敬賢（道奇）、林維恩（運動家）和黃錦豪（讀賣巨人）等人的影響。「他們都是我的室友，常常跟我分享旅外經驗。林維恩更是一直鼓勵我，說美國的訓練環境很好。」這讓他在大學時期就立定志向，積極加強實力為旅外做準備。

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巨人隊環亞太區球探薛奕煌指出，球團從陽念希國三參加華南金控盃時就開始關注，一路跟隨他在平鎮高中、2021年世界盃到北市大的成長過程。「他在世界盃對美國隊的優秀表現，讓球隊印象更加深刻。在北市大栽培下，他在場上更加沈穩，這是很長期的觀察過程。」

薛奕煌特別強調陽念希的多項優勢：「他的身材很符合『巨人』隊名，投球機制成熟且揮臂穩定，沈穩的個性更是加分。即使在危機時刻，他還能面帶微笑，這和其他球員不太一樣。」此外，教練和訓練師也都肯定他認真的訓練態度，「他是很完美的球員。」

巨人隊對陽念希寄予厚望，已進行兩次視訊會議，並為他量身打造訓練菜單。不過球團強調不會倉促讓他進入輪值，「第一年會以適應美國訓練與節奏為主。考慮到他沒有職棒經驗，我們會循序漸進，讓他完成訓練菜單後再銜接美國的訓練。」

得知消息後，在美發展的台將們也紛紛送上祝福。薛奕煌說：「林維恩第一時間就打電話恭喜我，我都還沒告訴他們，他們就知道了。」陽念希也特別感謝巨人球團的肯定，以及一路支持他的教練和家人，「有他們的支持，讓我更有動力打棒球。」

▲▼陽念希加盟舊金山巨人記者會。（圖／記者楊舒帆攝）

▲陽念希加盟舊金山巨人記者會，巨人隊環亞太區球探薛奕煌為他披上球衣。（圖／記者楊舒帆攝）

關鍵字： 陽念希舊金山巨人台灣投手大聯盟簽約

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