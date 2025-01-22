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「朗神」謙虛回應入選名人堂　與結髮26年愛妻小酌一杯

▲▼鈴木一朗入選名人堂視訊訪問。（圖／截自X：MLB Network）

▲鈴木一朗入選名人堂視訊訪問。（圖／截自X：MLB Network）

記者楊舒帆／綜合報導

日本傳奇球星鈴木一朗（Ichiro）繼本月16日入選日本棒球名人堂後，22日再度以99.7%高票入選美國棒球名人堂，但這位曾在大聯盟累積3089支安打的傳奇球星，對於慶祝方式仍維持一貫低調作風。

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鈴木一朗在日美記者的視訊會議中表示：「應該沒有時間慶祝，明天還要早起，大概就和平常一樣度過。最多就是在家和妻子喝一杯，乾杯而已，不會有什麼特別的事。」這番話展現了他一貫謙遜的性格。

在談及感謝對象時，現年51歲的一朗首先提到結髮26年的妻子弓子：「她一直和我並肩作戰，我想向她表達感謝。」他也特別感念歐力士時期的恩師、已故的仰木彬監督：「如果沒有仰木監督，就不會有片假名的'イチロー'，也不會被這麼多人認識。」

他更進一步反思：「如果沒有棒球，我會成為什麼樣的人？我想是人與人的相遇，以及一點點運氣造就了現在的我。當然努力是必要的，但這兩項因素對人生的影響非常重要。」

關鍵字： 鈴木一朗美國棒球名人堂日本棒球名人堂傳奇球星棒球

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