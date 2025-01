快訊／謝淑薇「罕見摔拍」3盤挺進澳網4強　差2勝衛冕女雙冠軍

▲台灣網壇一姐謝淑薇。(圖/達志影像/美聯社)

記者游郁香/綜合報導

台灣網壇一姐謝淑薇今年澳網混雙遺憾止步16強,今(21)日尋求延續女雙衛冕之路,與拉脫維亞好手奧斯塔朋科(Jelena Ostapenko)搭檔出擊8強賽,對上「非種子」組合烏克蘭科絲秋克(Marta Kostyuk)、 羅馬尼亞魯塞(Elena Gabriela Ruse),首盤6比2先下一城,次盤互破大戰5比7讓出,還好決勝盤7比5勝出,順利挺進4強。

No.3 seeds getting it done in 3 to make it into the semis - Hsieh/Ostapenko, too good on the day ????@wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis • #AO2025 pic.twitter.com/C5zpHtknPm