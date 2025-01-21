快訊／謝淑薇「罕見摔拍」3盤挺進澳網4強　差2勝衛冕女雙冠軍

▲台灣網壇一姐謝淑薇。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

台灣網壇一姐謝淑薇今年澳網混雙遺憾止步16強，今(21)日尋求延續女雙衛冕之路，與拉脫維亞好手奧斯塔朋科(Jelena Ostapenko)搭檔出擊8強賽，對上「非種子」組合烏克蘭科絲秋克(Marta Kostyuk)、 羅馬尼亞魯塞(Elena Gabriela Ruse)，首盤6比2先下一城，次盤互破大戰5比7讓出，還好決勝盤7比5勝出，順利挺進4強。

謝淑薇去年在澳網女雙、混雙都奪冠，成為賽史24年來首人，本屆她再次與波蘭悍將傑林斯基(Jan Zielinski)合作挑戰衛冕混雙冠軍，可惜昨(20)日在次輪敗下陣來，她今日換與拉脫維亞好手奧斯塔朋科出戰女雙8強賽，兩人位列第3種子，對手是非種子組合烏克蘭科絲秋克、羅馬尼亞魯塞。

「謝奧配」開賽順利保發，並在第2局率先破發，取得2比0領先，迅速連拿3局，打出絕佳氣勢。「謝奧配」第4局又握有3個破發點，可惜都被化解，第6局再次破發，拉開5比1領先，隨後被回破，比賽來到第8局，「謝奧配」技高一籌逼出3個盤末點，在對手出現雙發失誤後，以6比2先下一城。

▲台灣一姐謝淑薇開心與澳網場邊球迷合影。（圖／翻攝自IG／sw.hsieh）

第2盤，「謝奧配」開局意外先被破發，不過第4局成功回破，追成了2比2，無奈第5局沒能保發，謝淑薇罕見摔拍洩憤，還好她很快化憤怒為力量，與搭檔奧斯塔朋科在第6局再次破發，比數回到3比3，只是對手第7局也回破，形成了互破大戰，「謝奧配」接下來連破帶保，取得5比4領先。

烏克蘭科絲秋克、羅馬尼亞魯塞第10局保發，「謝奧配」第11局卻被破，陷入5比6的劣勢，關鍵第12局沒能回破，以5比7讓出，這是「謝奧配」今年澳網丟掉的首盤。

來到決勝盤，雙方前5局互保，「謝奧配」第6局錯過破發機會，第7局面臨3個破發點，遭到破發落入3比4落後，還好下一局迅速回破，扳成4比4，雙方一路打到5比5，盤末「謝奧配」保住第11局，關鍵第12局連拿2分，最終以7比5驚險闖入4強。

謝淑薇與奧斯塔朋科今年「化敵為友」成為女雙搭檔，被澳網官網選為「5大最讓人興奮組合」，兩人也順利挺進最終4強，謝淑薇現在距離衛冕女雙冠軍僅差2勝。「謝奧配」下一戰將對決第2種子加拿大達布洛夫斯基(Gabriela Dabrowski)、紐西蘭羅莉芙(Erin Routliffe)，力拚決賽門票。