26年首戰！湖人作客快艇新主場被打爆　球迷「剃戴維斯眉毛」嘲諷

The Wall at Intuit Dome had a Clippers fan cutting Anthony Davis’ unibrow during the Lakers star’s free throws. pic.twitter.com/sTmae5wwZI

記者游郁香/綜合報導

湖人今(20)日首度作客快艇新主場Intuit Dome,天王詹姆斯(LeBron James)賽前練習時就遭到噓聲對待,快艇主場獨有的4500人狂熱球迷區「The Wall」再次發威,有人在看台上幫印有湖人「一眉哥」戴維斯(Anthony Davis)的紙板剃眉毛,快艇上半場就拉開15分領先,下半場更將分差擴大到20分以上。

A loot of NOISE in the building tonight during the Lakers intro against the Clippers pic.twitter.com/AHdPm5bL3t