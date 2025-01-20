26年首戰！湖人作客快艇新主場被打爆　球迷「剃戴維斯眉毛」嘲諷

The Wall at Intuit Dome had a Clippers fan cutting Anthony Davis’ unibrow during the Lakers star’s free throws. pic.twitter.com/sTmae5wwZI — Tomer Azarly (@TomerAzarly) January 20, 2025

記者游郁香／綜合報導

湖人今(20)日首度作客快艇新主場Intuit Dome，天王詹姆斯(LeBron James)賽前練習時就遭到噓聲對待，快艇主場獨有的4500人狂熱球迷區「The Wall」再次發威，有人在看台上幫印有湖人「一眉哥」戴維斯(Anthony Davis)的紙板剃眉毛，快艇上半場就拉開15分領先，下半場更將分差擴大到20分以上。

A loot of NOISE in the building tonight during the Lakers intro against the Clippers pic.twitter.com/AHdPm5bL3t — Farbod Esnaashari (@Farbod_E) January 20, 2025

洛城雙雄今日展開本季首次交鋒，比賽在快艇新主場Intuit Dome展開，這是自1999年3月以來，快艇首次在「自己的主場」迎戰湖人，雙方過去共用湖人主場，也是紫金雙巨頭詹姆斯、戴維斯首次造訪Intuit Dome，他們很快就感受到快艇新家獨有的狂熱球迷區「The Wall」的威力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲湖人戴維斯。（圖／達志影像／美聯社）

Intuit Dome在籃框後方設立連續51排的座位區，形成了一面「牆」，在NBA前所未見的「The Wall」本季帶給客場球隊極大的壓迫感，40歲天王詹姆斯賽前熱身時，就被「牆」上的球迷狂噓；值得一提的是，戴維斯還在看台上被「剃眉毛」。

上半場比賽時，「The Wall」上有好幾名快艇球迷拿著印有「一眉哥」戴維斯的巨大紙板，有另一人用紙板做的電動除毛刀替戴維斯剃眉毛，嘲諷意味十足。

湖人在Intuit Dome打得很悶，次節一度有長達5分58秒無運動戰進球，快艇趁勢拉開15分領先，帶著64比49進入下半場，第3節更持續擴大領先到20分以上，比賽早早就進入垃圾時間。

▲湖人詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）