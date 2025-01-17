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「小蠻牛」艾卡拉茲晉澳網16強　若奪生涯大滿貫將紋袋鼠刺青

▲▼西班牙小蠻牛艾卡拉茲 。（圖／達志影像／美聯社）

▲西班牙小蠻牛艾卡拉茲挺進澳網16強 。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

西班牙新星艾卡拉茲今天晉級澳洲網球公開賽男單16強，過往他會在身上刺青來紀念拿下大滿貫金盃，若他成功贏得澳網冠軍成為最年輕「生涯大滿貫」得主，這次計劃要刺上袋鼠。

美聯社報導，現年21歲的艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）今天在澳網男單第3輪迎戰世界排名33的葡萄牙選手波傑斯（Nuno Borges），儘管第3盤遭遇小亂流，最終仍以6比2、6比4、6比7（3/7）、6比2取勝晉級。

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過去勇奪大滿貫金盃時，艾卡拉茲會在身上刺青紀念，包括2022年美國網球公開賽拿下冠軍的日期、代表2023年溫布頓網球錦標賽金盃的草莓圖案、標誌去年法國網球公開賽勝利的艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）圖案。

那麼如果1月26日在澳洲墨爾本拉佛球場（Rod Laver Arena）上高舉金盃的話，這次他準備在身上刺什麼呢？ 帶著燦爛笑容的艾卡拉茲今天說：「一隻袋鼠，那是肯定的。我獨缺在這裡高舉金盃，不過如此的規劃和心思從來不缺。」

▲▼西班牙小蠻牛艾卡拉茲 。（圖／達志影像／美聯社）

▲西班牙小蠻牛艾卡拉茲（左）擊敗葡萄牙選手波傑斯。（圖／達志影像／美聯社）

先贏得兩盤的「小蠻牛」艾卡拉茲今天彷彿銳不可當，沒想到第3盤遭遇亂流，兩人在該盤打到搶七，比數先從勢均力敵的2比2，變成波傑斯以7比3拿下時，著實令人為之一驚。

擁有4座大滿貫金盃、名列本屆大會第3種子的艾卡拉茲於第3盤搶七時發生太多非受迫性失誤，不過他很快重整旗鼓而於第4盤再下一城，終以3比1的盤數獲勝晉級澳網男單16強。

他接下來的對手，將會是英國新星德瑞波（Jack Draper）與澳洲好手胡基克（Aleksandar Vukic）的勝方。

艾卡拉茲於去年澳網止步8強，不過他對於終將高舉這座金盃向來展現出高昂鬥志。或許也會在意能否重登球王寶座、贏得各種賽事，但談到自己鎖定的方向時，艾卡拉茲說，「盡可能贏得更多大滿貫，這就是我的主要目標」。

關鍵字： 澳網網球艾卡拉茲

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