皇馬傳奇球星訪台「最愛珍珠奶茶」　西甲與加密貨幣平台簽約

▲西甲大使、皇馬傳奇球星莫里恩特斯旋風訪台 。（圖／CoinW提供，下同）

記者游郁香／綜合報導

48歲的西甲大使、皇馬退役球星莫里恩特斯(Fernando Morientes)旋風訪台，他今(17)日出席西甲與加密貨幣交易平台的簽約記者會，莫里恩特斯透露自己最愛喝的是珍珠奶茶，今晚就將搭機回到西班牙的他還說，「希望很快有機會再造訪台灣！」

莫里恩特斯職業生涯始於西班牙俱樂部阿爾巴塞特(Albacete)，他在1993年進入該俱樂部的職業隊。1995年，他轉會至薩拉戈薩(Real Zaragoza)，在那裡他迅速展現了自己的得分能力。

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1997年，莫里恩特斯加盟西甲豪門皇家馬德里，這是他職業生涯最成功的一段時期。效力皇馬期間，他贏得了3座歐冠冠軍(1998、2000、2002)及兩座西甲冠軍(2001、2003)，他與勞爾(Raúl González)的前鋒搭檔在當時被認為是歐洲最強的組合之一。

莫里恩特斯球員生涯的最後一站是馬賽，他2009年加盟這支法國俱樂部，並在那裡度過了最後一個賽季，隨後於2010年宣布退休。

莫里恩特斯曾代表西班牙國家隊出戰1998年和2002年的世界盃，以及2000年和2004年的歐洲盃，共為國家隊出賽47場、打進27球，目前他是西甲聯賽的大使，為出席今日的加密貨幣交易平台CoinW幣與西甲的合作記者會，他昨天飛抵台灣。

莫里恩特斯在記者會上與粉絲親切互動， 留下一系列獨家簽名商品，他透露最愛的是喝珍珠奶茶，希望很快有機會再造訪台灣。

西甲聯賽一直走在科技創新的前沿，率先將 AI、VR 和機器學習應用於比賽策略和表現分析中。此次合作，標誌著這項頂級體育賽事擁抱數位貨幣與區塊鏈技術作為下一階段的技術突破。