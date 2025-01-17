源田壯亮醜聞可能影響國家隊資格？日媒看好今宮健太頂替

▲源田壯亮醜聞纏身，恐影響國家隊資格。（圖／記者李毓康攝）



記者王真魚／綜合報導

2023年WBC日本隊奪冠功臣源田壯亮，在去年底世界12強賽後爆出與銀座風月場所女子的婚外情醜聞，震驚日本棒壇，能否繼續入選國家隊備受關注。雖然源田深受井端弘和監督信任，但這次醜聞可能影響其國家隊資格，必須考慮沒有源田的陣容安排。

一位負責日本武士隊採訪的電視業界人士指出，「源田是深受井端監督信任的選手，但此次醜聞後，能否繼續入選侍Japan陣容存在不確定性。即使實力出眾，如果場外行為有問題，恐難獲得球迷及贊助商的支持。作為少數資深球員，源田的存在極為珍貴，但也必須為無源田的情況做好準備。」

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在眾多游擊人選中，軟銀的今宮健太被視為最佳替代人選。雖然今宮未曾在日本隊參加過奧運或WBC等重要賽事，但日媒指出，他的實力與經驗兼具，在陣容最堅強的軟銀隊擔任核心，更是球隊連續四年日本一黃金時期的主力成員。

太平洋聯盟的球隊高層高度評價今宮，「即使軟銀擁有近藤健介、柳田悠岐、山川穗高等明星選手，但球隊的核心是他，不僅防守能力出眾，打擊方面也能靈活運用戰術配合，是打線中的潤滑劑。他的游擊站位令人驚嘆，看似穿越的球都能被他輕鬆處理。」

▲隨著2026年WBC即將來臨，今宮很可能迎來他披上日本隊戰袍的最佳時機。（圖／本報資料照）

今宮曾在2013年到2017年連續五年獲得金手套獎，之後才被源田的七連霸紀錄所超越。他在去年更創下太平洋聯盟游擊手1532場出賽的新紀錄，展現其穩定性。

一位曾與今宮共同訓練的選手表示，「他是位懂得如何取勝的選手，如果入選必定能為日本隊帶來正面影響，擁有高超的防守能力，打擊實力更勝於源田。」

雖然今宮在2017年WBC因手術後狀態考量而婉拒徵召，但相隔八年，這位身經百戰的游擊手正值生涯巔峰。隨著2026年WBC即將來臨，今宮很可能迎來他披上日本隊戰袍的最佳時機。

在游擊手選擇上，除了今宮外，還包括去年獲得安打王的長岡秀樹（養樂多）、金手套得主矢野雅哉（廣島），以及曾入選2023年WBC的中野拓夢（阪神）、牧原大成（軟銀）等人選。不過，以經驗與實力而言，日媒認為，今宮健太無疑是最適合填補源田空缺的最佳人選。

