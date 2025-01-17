鈴木一朗日本名人堂未獲全票　美媒形容「奇特」 ：標準未確立





▲鈴木一朗未能締造日本棒球史上首位全票當選紀錄，美國媒體也注意到了。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／綜合報導

日本棒球名人堂博物館於16日公布最新一批入選成員，傳奇球星鈴木一朗以92.6%的得票率，連同創下日職救援王紀錄的岩瀬仁紀雙雙獲選。值得注意的是，擁有日美通算4367支安打輝煌戰績的一朗，卻未能締造日本棒球史上首位全票當選紀錄。

美國媒體也注意到了這個未能全票當選的結果。《新聞週刊》以「一朗入選名人堂但未獲全票通過」為題進行報導，特別指出在眾多投票委員中，竟有26人未將選票投給這位日本傳奇球星，令人費解。

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值得一提的是，一朗將在近期迎來美國棒球名人堂的投票結果。外界預期他極有可能入選，更可能追隨2019年的馬里亞諾·里維拉，成為史上第二位全票當選的球員。

《新聞週刊》記者JP·霍恩斯特拉（J.P. Hoornstra）對此表示，「日本名人堂的投票標準似乎也不統一，雖然奇特但反而讓人感到欣慰。」他進一步指出，「如果連一朗在日本棒球名人堂都無法全票當選，人們真的需要停止在意全票當選的重要性。」

鈴木一朗曾在2004年刷新大聯盟單季安打紀錄（262支），並在美職生涯累積3089支安打的「安打製造機」，能否在美國棒球名人堂締造新猷，答案將在21日（台灣時間22日）揭曉。專家表示，無論結果如何，一郎在棒球史上的地位早已不容置疑。