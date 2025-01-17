運動雲

>

鈴木一朗日本名人堂未獲全票　美媒形容「奇特」 ：標準未確立

▲▼電競12強冠軍戰，鈴木一朗現身觀戰。（圖／記者李毓康攝）

▲鈴木一朗未能締造日本棒球史上首位全票當選紀錄，美國媒體也注意到了。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／綜合報導

日本棒球名人堂博物館於16日公布最新一批入選成員，傳奇球星鈴木一朗以92.6%的得票率，連同創下日職救援王紀錄的岩瀬仁紀雙雙獲選。值得注意的是，擁有日美通算4367支安打輝煌戰績的一朗，卻未能締造日本棒球史上首位全票當選紀錄。

美國媒體也注意到了這個未能全票當選的結果。《新聞週刊》以「一朗入選名人堂但未獲全票通過」為題進行報導，特別指出在眾多投票委員中，竟有26人未將選票投給這位日本傳奇球星，令人費解。

[廣告]請繼續往下閱讀...

值得一提的是，一朗將在近期迎來美國棒球名人堂的投票結果。外界預期他極有可能入選，更可能追隨2019年的馬里亞諾·里維拉，成為史上第二位全票當選的球員。

《新聞週刊》記者JP·霍恩斯特拉（J.P. Hoornstra）對此表示，「日本名人堂的投票標準似乎也不統一，雖然奇特但反而讓人感到欣慰。」他進一步指出，「如果連一朗在日本棒球名人堂都無法全票當選，人們真的需要停止在意全票當選的重要性。」

鈴木一朗曾在2004年刷新大聯盟單季安打紀錄（262支），並在美職生涯累積3089支安打的「安打製造機」，能否在美國棒球名人堂締造新猷，答案將在21日（台灣時間22日）揭曉。專家表示，無論結果如何，一郎在棒球史上的地位早已不容置疑。

關鍵字： 鈴木一朗日本棒球名人堂岩瀨仁紀美國媒體

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

快訊／大谷翔平「50-50」紀錄球　優式資本擬回賣給日本

快訊／大谷翔平「50-50」紀錄球　優式資本擬回賣給日本

鈴木一朗未全票通過日本名人堂 王貞治：總是會有反骨的人

鈴木一朗未全票通過日本名人堂 王貞治：總是會有反骨的人

WBC資格賽借不到大巨蛋公益時段　北市體育局：用在世壯運合理

WBC資格賽借不到大巨蛋公益時段　北市體育局：用在世壯運合理

洋基鎖定村上宗隆　錯失佐佐木朗希後積極布局

洋基鎖定村上宗隆　錯失佐佐木朗希後積極布局

藍鳥成佐佐木朗希最大驚喜選項 當地媒體期待締造歷史

藍鳥成佐佐木朗希最大驚喜選項 當地媒體期待締造歷史

詹皇經紀人簽下中國19歲新星　218公分楊瀚森挑戰今年NBA選秀

詹皇經紀人簽下中國19歲新星　218公分楊瀚森挑戰今年NBA選秀

UBA「新瘋狂砍將」誕生！　台師大林韋愷單場飆53分

UBA「新瘋狂砍將」誕生！　台師大林韋愷單場飆53分

郭冠宏不敵中國新星陳垣宇　WTT挑戰賽4強止步

郭冠宏不敵中國新星陳垣宇　WTT挑戰賽4強止步

林俊易挺進印度公開賽男單8強　麟榤配16強飲恨止步

林俊易挺進印度公開賽男單8強　麟榤配16強飲恨止步

破紀錄！這是打NBA你敢信　籃網單場竟慘輸快艇「59分」

破紀錄！這是打NBA你敢信　籃網單場竟慘輸快艇「59分」

2M長巨蛇「絕美交纏」30mins 墾丁水塘邊挺直身軀激戰曝光

熱門新聞

快訊／大谷翔平「50-50」紀錄球　優式資本擬回賣給日本

鈴木一朗未全票通過日本名人堂 王貞治：總是會有反骨的人

WBC資格賽借不到大巨蛋公益時段　北市體育局：用在世壯運合理

洋基鎖定村上宗隆　錯失佐佐木朗希後積極布局

藍鳥成佐佐木朗希最大驚喜選項 當地媒體期待締造歷史

詹皇經紀人簽下中國19歲新星　218公分楊瀚森挑戰今年NBA選秀

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／大谷翔平「50-50」紀錄球　優式資本擬回賣給日本

2朗神未全票入選名人堂！王貞治說話了

3WBC資格賽借不到大巨蛋公益　北市體育局：合理

4洋基瞄準日本強打村上宗隆！

5藍鳥成為佐佐木朗希最大驚喜選項

最新新聞

1巴特勒明歸隊？專家曝3方交易劇本

2一朗進日本名人堂失全票　連美媒都驚

3小熊出手洽談　明星三壘手求「長約」

4大谷翔平捐50萬美元　助洛杉磯野火

5NBA明星賽第3輪票選結果出爐！

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

【要清燉還是紅燒？】新買的包還沒背就被柴咬...媽怒喊：有人要養嗎？

最年輕死刑犯黃麟凱9點槍決　北所「生死門」員警到場戒備

#黃仁勳 抵台！親切合照、簽名 笑喊：夠了嗎？我也要去賺錢

野馬逆向超車險撞大車！　急閃避切回下秒撞倒騎士

Lulu大露背主持尾牙　合體玖壹壹〈嘻哈庄腳情〉
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366