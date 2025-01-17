NBA明星賽第3輪票選結果出爐！　詹皇超車杜蘭特、緊追約基奇

Giannis Antetokounmpo and Nikola Jokić lead their respective conferences in the third fan returns of #NBAAllStar Voting presented by AT&T.



Fans account for 50% of the vote to decide All-Star starters. Players and a media panel account for 25% each. pic.twitter.com/FBGGd00GB2 — NBA Communications (@NBAPR) January 16, 2025

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

NBA全明星賽票選第3階段結果今（17）日出爐，下週五將公布最終先發名單。公鹿一哥安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）依舊穩居人氣王，也是唯一票數突破300萬的球員；金塊MVP約基奇（Nikola Jokic）以西區票王的身份穩居第2。本階最大的變化來自天王詹姆斯（LeBron James），他在最新的票選結果中超越了杜蘭特（Kevin Durant），成為西區前場的第2名。

東區前場，仍無人能撼動安戴托昆波、坦圖（Jayson Tatum）、唐斯（Karl-Anthony Towns）的前3名位置。最大的變化出現在榜單後段，騎士禁區骨幹莫布里（Evan Mobley）從第8名上升到第6名，將巴特勒（Jimmy Butler）、華格納（Franz Wagner）往下推了1名，同隊的艾倫（Jarrett Allen）則擠掉了喬治（Paul George）成為東區前場第10名。

至於後場，前7名保持不變，騎士主控賈蘭德（Darius Garland）超越了普爾（Jordan Poole）位居第8名。

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▲詹姆斯票數超越杜蘭特來到第2。（圖／達志影像／美聯社）

西區前場，詹姆斯超越杜蘭特成為第2名，在上階段結束時，詹姆斯原本還落後2000票，本次公布就領先杜蘭特約10萬票，除了詹姆斯和杜蘭特的變化外，前場榜單沒有其他調整。詹姆斯與約基奇之間的差距正逐漸縮小，但仍有33萬票的差距，要超越的難度很大。

至於後場，排名未發生變化，但唐西奇（Luka Doncic）和柯瑞（Stephen Curry）的第2名爭奪戰差距縮小到11萬票，最終由誰先發的關鍵，可能會落到現役球員與媒體的投票才能分曉。

▲柯瑞（左）、唐西奇（右）。（圖／達志影像／美聯社）

以前場3位、後場2位的標準，結合東、西區球員得票數名單，以下是此階段先發5人陣容：

東區

前場

安戴托昆波（348萬票）

坦圖（284萬票）

唐斯（245萬票）

後場

博爾（LaMelo Ball）（190萬票）

米歇爾（Donovan Mitchell）（155萬票）

西區

前場

約基奇（292萬票）

詹姆斯（259萬票）

杜蘭特（249萬票）

後場

吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）（240萬票）

柯瑞（179萬票）

2025年全明星賽將於台灣時間2月17日在舊金山的大通中心（Chase Center）舉行。賽制將不再是以往的形式，新賽制是由4支隊伍組成的小型錦標賽，包含3支8人的明星隊，由巴克利（Charles Barkley）、史密斯（Kenny Smith）、歐尼爾（Shaquille O’Neal）選出，再加上新秀挑戰賽的冠軍隊伍。除了評選出的10名球員外，總計會有24名球員入選最終全明星賽名單。

NBA全明星投票將於台灣時間1月21日結束，先發名單1月24日揭曉，完整陣容則會在次週公布。