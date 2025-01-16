鈴木一朗未全票通過日本名人堂 王貞治：總是會有反骨的人

▲王貞治先是談到1995年擔任大榮隊總教練時，就被一朗獨特的鐘擺式打法所震懾 。（圖／中國信託提供）

記者王真魚／綜合報導

日本傳奇名將「朗神」鈴木一朗以得票率92.6%進入日本名人堂，未以全票通過引發熱議。在入選典禮擔任致詞嘉賓的王貞治直言，「總是會有一些反骨的人。」

王貞治先是談到1995年擔任大榮隊總教練時，就被一朗獨特的鐘擺式打法所震懾，「他是一位能將球與球棒完美連結的天才，已經超越了人類能力所及。不論他的姿勢如何被破壞，他總能擊中球，與其他打者完全不同。」他盛讚鈴木一朗是「棒球史上最厲害的對手」。

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在第一屆世界棒球經典賽（WBC）中，王貞治則以日本代表隊總教練的身份招募鈴木一朗入隊。他回憶，「他總是衝在最前面，全力奔跑。連熱身跑步也毫不懈怠。這場不知該如何形容的比賽，因為有他而顯得緊湊。」

正是看到鈴木一朗在訓練中的態度，王貞治將隊長職位交給了他；作為隊友，鈴木一朗的表現令人信賴，「正因為有他，我們才能贏得比賽。」

鈴木一朗的傳奇表現有目共睹，卻未能以全票入選棒球名人堂，對此，王貞治淡然地回應，「總會有些反骨的人存在。」

至於即將在台灣時間22日公布的美國棒球名人堂結果，王貞治抱有期待，期盼鈴木一朗成為首位進入美國棒球名人堂的日本人，「這件事在全球都備受關注。美國那邊他剛退役不久，應該會更有影響力。」

▲鈴木一朗。（圖／記者李毓康攝）