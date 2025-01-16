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布朗森關鍵時刻大心臟狂砍16分！尼克延長賽擊敗七六人

▲尼克布朗森。（圖／達志影像／美聯社）

▲尼克布朗森第四節和延長賽總計砍下16分。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

今（16）早NBA再度上演去年季後賽首輪戲碼，尼克與七六人激戰到延長賽才分出勝負，尼克一哥布朗森（Jalen Brunson）展現關鍵時刻大心臟，在第四節和延長賽總計砍下16分，搭配哈特（Josh Hart）生涯第11次大三元，尼克125比119再度擊敗七六人。

2隊近期狀況都不太好，尼克雖然上個月締造9連勝，但到了這個月賽前7場輸了5場；七六人則是還在傷病潮中掙扎，恩比德（Joel Embiid）、馬克西（Tyrese Maxey）、喬治（Paul George）同場先發的場次仍停留在10場，本月5場主場賽事，他們僅得1勝。

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尼克自開賽一路領先七六人，最多曾領先16分，但七六人在第3節結束前將比數扳平，2隊以85比85平手開啟第4節。

▲七六人馬克西。（圖／達志影像／美聯社）

▲七六人馬克西。（圖／達志影像／美聯社）

第4節一開始，布朗森擋拆後中距離出手立馬命中，七六人道丁（Jeff Dowtin Jr）隨後反擊，頂著防守拋進一記高難度拋投，緊咬比數不放。2隊一路僵持到末節最後18秒，布朗森拋進2分，將比數擴大到109比105，馬克西不放棄比賽，切入要到犯規2罰皆命中，隨後又製造尼克發球失誤，最後再上籃得分將比數追平帶入延長賽。

延長賽，尼克開局靠著布朗森先命中三分，又得到3罰全數命中，打出一波8比0，七六人只有零星得分，終場尼克125比119在延長賽戰勝七六人。

尼克布朗森全場攻下38分，其中16分是在第4節與延長賽獲得；布里吉斯（Mikal Bridges）得到全隊次高23分；哈特獲得生涯第11次大三元10分、17籃板、12助攻，並外帶4抄截。

七六人馬克西比賽後段力挽狂瀾，可惜功虧一簣，全場狂砍33分、6籃板、6助攻；明星搖擺人喬治得到26分、6助攻；烏布雷（Kelly Oubre Jr.）挹注16分、10籃板的雙十。

關鍵字： NBA布朗森馬克西尼克七六人

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