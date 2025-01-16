國際球員簽約開跑！道奇、教士和藍鳥保留資金等待佐佐木朗希？

▲佐佐木朗希動向未定。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

美國東部時間15日上午9點（日本時間同日晚上11點），國際業餘選手合約期開跑。MLB官方公布的國際業餘選手潛力排行榜中，排名首位的佐佐木朗希尚未敲定新東家，但排名二至七位的選手皆已完成簽約。

從這一天起，各隊可以使用2025年度的「國際獎金池」與非選秀對象（美國、加拿大和美屬波多黎各以外）的選手簽約。MLB官方公布的國際業餘選手潛力排行榜中，排名首位的佐佐木朗希尚未敲定新東家，但排名二至七位的選手皆已完成簽約。

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主要是與來自多明尼加共和國、委內瑞拉、古巴等國家的年輕選手簽約。對於日本選手，25歲以上透過入札制度或行使海外自由球員權的選手可以作為自由球員自由簽約，而25歲以下的選手則被視為「國際業餘選手」。透過入札制度挑戰大聯盟的羅德隊佐佐木朗希也屬於這一類。

MLB官方網站公布了「國際業餘選手」的潛力排名，以及已簽約的球隊和簽約金。排名第一的佐佐木朗希尚未達成協議。排名第二至第七位的選手則已經完成簽約，其中多明尼加出身的游擊手岡薩雷斯（Josuar De Jesus Gonzalez）以299.75萬美元（約9,874萬元台幣）與巨人簽約；同樣來自多明尼加的游擊手佩尼亞（Elian Peña）則在當天以500萬美元（約1.65億台幣）的最高金額與大都會隊達成協議。

關於各球隊分配的國際獎金池，大都會隊的626.16萬美元（2億626萬元台幣）中，約80%用於簽下佩尼亞。2025年度國際獎金池最高額度為勇士、光芒、水手等的755.55萬美元（約2.48億台幣），最低為道奇和巨人的514.62萬美元（約1.69億台幣）。今後可以透過交易等方式增加部分額度。

被視為最有希望迎來佐佐木朗希的道奇、教士和藍鳥，都未宣布任何重大的國際業餘選手簽約消息。這似乎意味著這三支球隊正在保留資金，以全力爭取佐佐木朗希的加盟。

日本選手中，兼具投打實力的東京桐朋高中選手森井翔太郎，以151.05萬美元加盟運動家。這位新星高中時期累計45支全壘打，作為投手球速最快達153公里。朗希的45天入札制度談判期限為美國東部時間23日下午5點（台灣時間24日早上6點）。

