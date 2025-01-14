公鹿對「東區強權」8戰全敗！　字母哥喪氣：非常糟糕

▲公鹿對騎士、塞爾提克、尼克本季8戰全敗。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

公鹿昨（13）日106比140慘敗給尼克，本季對上東區強權騎士、塞爾提克、尼克時，公鹿8戰全敗，完全打不贏強隊。陣中王牌「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）對此感到沮喪，直言團隊對上強隊表現非常糟糕，需要更團結。

季初，公鹿繳出2勝8敗的成績陷入低潮，但從去年11月下旬開始逐步重整，並在12月奪下NBA盃冠軍，字母哥承認球隊與賽季初相比已有進步，但他強調，「面對更強的球隊時，我們必須做得更好。」

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截至14日，公鹿以20勝17敗排名東區第6，和熱火戰績相同，僅領先老八、目前聯盟最火燙球隊活塞0.5場勝差。東區戰績排名前3的是騎士、塞爾提克、尼克，公鹿本季對上這3支球隊共8次，8戰全敗。

▲公鹿字母哥安戴托昆波（左）。（圖／達志影像／美聯社）

身為隊上一哥的字母哥難掩沮喪與不滿，「我們必須更團結一致，就這麼簡單。我們沒能擊敗塞爾提克，也贏不了騎士，甚至對上尼克也輸了，他們是東區前3的球隊，而我們對上這些強隊時表現得真的非常糟糕。」

在東區，塞爾提克是衛冕冠軍、騎士本季繳出史上第2長開季15連勝、尼克休賽季大規模補強團隊戰力，競爭尤為激烈，字母哥表示，「沒有人會輕易把勝利送給我們，我們得自己去爭取。」

▲公鹿一哥安戴托昆波（左）。（圖／達志影像／美聯社）