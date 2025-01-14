冬盟刷新個人最快球速！鍾允華盼春訓增強投球穩定性

▲統一獅鍾允華盼刷新個人球速。（圖／統一獅提供）

記者王真魚／綜合報導

統一7-ELEVEN獅新秀鍾允華，去年代表台灣山林隊出戰2024亞洲冬季聯盟，出賽8場，投出三振8次，非責失1分，防禦率為0。2024冬季聯盟結束，首次迎來職棒春訓，他期盼能延續在冬盟的好手感，並加強投球穩定性及肌力，強壯身體以避免受傷。

去年鍾允華僅在二軍後援1局，球季結束後，隨即迎接冬盟賽事，鍾允華抱持學習心態，把握機會觀察職棒以及日本選手優秀之處。 鍾允華表示，「來自日職白隊投手田村朋輝令他印象深刻，他不僅球很快，最特別的是在等待上場之前，在一旁邊熱身的他就開始全力丟，讓自己能夠將進入比賽狀態，保持備戰的心態。」

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去年冬季聯盟賽事，鍾允華飆出刷新個人最快的152公里球速，他回憶道，「當時投球狀態都很好，才能有這樣的進步，新的球季課題在於如何將好的狀態帶進球賽中，透過春訓訓練希望能夠讓自己在各項技術能夠更穩定，才能維持好的表現。」

冬季聯盟賽事中，鍾允華也曾單局送出3次保送，僅抓下1個出局數後便退場，當下感覺球壓不下來，有點失控，也找不到好球帶，「退場後，教練是覺得整體還不錯，只是球沒有到位。」有了該場經驗，學習到如何解決當時狀況，在休兵日調整球出手的高度與位置，也逐漸找回手感。

經過冬盟洗禮，鍾允華在經驗和想法都有所提升，尤其是掌握投球節奏，他說，「教練有給一些觀念，提醒我們注意秒數，每顆球出手或是抬腳秒數都可以不同，讓對方打者不要太快掌握到投球節奏。」

目前鍾允華認為大學訓練比較著重在體能，職棒則是較多重訓。迎來人生首次職棒春訓，他表示，近期除了基本的接球訓練外，也有重量訓練，從肌力開始，之後才會慢慢銜接到爆發力。

他也為此次春訓訂下目標，「希望自己在春訓能加強投球穩定性，身體盡量練壯，且保護好身體，不要受傷。」