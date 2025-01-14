運動雲

>

勇士絕不交易小將拚冠軍！　格林狠批：只有爛隊才這樣

▲勇士格林、庫明加。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士悍將格林（右）擁抱前場大物庫明加。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

勇士近年主打「雙時間軸」策略，一面依靠老將當核心爭冠軍，一面培養年輕球員。截至14日，勇士戰績在西區僅排在第11，許多人開始質疑勇士的管理層，認為一哥柯瑞（Stephen Curry）還在當打之年，必須交易掉年輕球員替柯瑞增添幫手，王朝老將格林（Draymond Green）不認同這做法，直言「只有爛隊才這樣做」。

格林認為，球隊不能短視近利，為了拚冠軍就放棄掉年輕潛力球員。去年休賽季，勇士傳出要以威金斯（Andrew Wiggins）和保羅（Chris Paul）交易頂級搖擺人喬治（Paul George），最終未能成功，據傳破局原因是勇士不願將前場大物庫明加（Jonathan Kuminga）當成交易籌碼。

[廣告]請繼續往下閱讀...

格林表示，「柯爾、柯瑞和我都不同意犧牲球隊的未來，僅是為了當下而賭上所有。」既使到了現在，勇士進入可能無緣季後賽的局面，勇士仍堅守不交易年輕球員原則，格林說，「只有爛隊才會這樣做，只有爛組織才會這樣，我們既不是爛隊，也不是爛組織。」

▲勇士格林、庫明加。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士悍將格林（右）。（圖／達志影像／美聯社）

格林非常支持勇士培養年輕球員，近期他也常以替補身份出賽，希望幫助庫明加早日適應先發位置。他再次提到交易年輕球員不是勇士的計劃，「對我們來說，如果要有所行動（交易年輕球員），那必須是正確的選擇，我們不會因為恐慌而做出錯誤決定，這樣只會讓球隊倒退5到7年。」

格林也明白因為勇士戰績慘淡，才會有人要他們犧牲年輕球員，「我們仍會全力競爭，但我不認為有哪位長期在NBA打球的人能每年都贏，因此，絕不能因為1年或2年未能奪冠，就做出愚蠢的決定。」

▲勇士格林、庫明加。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA格林柯瑞庫明加勇士

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

洋基也出局！佐佐木朗希爭奪戰倒數　鎖定3支球隊

洋基也出局！佐佐木朗希爭奪戰倒數　鎖定3支球隊

詹皇向NBA各隊發出驚人警告　湖人找到定位「2、3月將大蛻變」

詹皇向NBA各隊發出驚人警告　湖人找到定位「2、3月將大蛻變」

韓職一軍3隊要來了　台鋼亞太球場交手NC恐龍領隊有期待

韓職一軍3隊要來了　台鋼亞太球場交手NC恐龍領隊有期待

「昔緋聞對象」轉發詹皇灌籃美技破800萬次觀看　球迷：她故意的

「昔緋聞對象」轉發詹皇灌籃美技破800萬次觀看　球迷：她故意的

挑戰台灣首例！棒球好手李玟勳拚東京大學門檻

挑戰台灣首例！棒球好手李玟勳拚東京大學門檻

前兄弟「里長伯」福來喜實力不減　多國聯盟奪第6座捕手金手套

前兄弟「里長伯」福來喜實力不減　多國聯盟奪第6座捕手金手套

湖人、勇士有望搶到場均20分「白魔獸」　可能只需付出次輪籤

湖人、勇士有望搶到場均20分「白魔獸」　可能只需付出次輪籤

廖任磊轉戰富邦悍將、賴鴻誠回娘家 戰力外4補強投入春訓

廖任磊轉戰富邦悍將、賴鴻誠回娘家 戰力外4補強投入春訓

曹家宜首度「解鎖」大滿貫賽　盼澳網初體驗打出最佳表現

曹家宜首度「解鎖」大滿貫賽　盼澳網初體驗打出最佳表現

國家隊是夢想但球隊更需要我！王柏融婉拒經典賽資格賽

國家隊是夢想但球隊更需要我！王柏融婉拒經典賽資格賽

北市27歲警員鳴笛值勤　路口遭轎車攔腰撞噴飛

熱門新聞

洋基也出局！佐佐木朗希爭奪戰倒數　鎖定3支球隊

詹皇向NBA各隊發出驚人警告　湖人找到定位「2、3月將大蛻變」

韓職一軍3隊要來了　台鋼亞太球場交手NC恐龍領隊有期待

「昔緋聞對象」轉發詹皇灌籃美技破800萬次觀看　球迷：她故意的

挑戰台灣首例！棒球好手李玟勳拚東京大學門檻

前兄弟「里長伯」福來喜實力不減　多國聯盟奪第6座捕手金手套

讀者回應

﻿

熱門新聞

1洋基出局！佐佐木朗希終極3選1

2詹皇向NBA各隊發出驚人警告

3NC恐龍戰台鋼　劉東洋樂見炒熱話題

4昔緋聞對象轉發詹皇美技破800萬次觀看

5挑戰台灣首例！棒球好手李玟勳拚東京大學門檻

最新新聞

1「我們變500塊嗎？」林立卻說可惜

2NBA單周MVP出爐！薩波尼斯數據超狂

3中職協調大巨蛋場次　蔡其昌透露進度

4勇士格林不認同交易小將拚冠軍

5詹皇「戲耍」小19歲溫班亞瑪

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

【嚇死寶寶】點 #仙氣手搖飲 驚見同事把乾冰倒出來喝！？

【婚禮蟑螂】看來攝影師平常沒少練XD

香菇雞湯不要香菇？老闆直接加爆幫你克服 #香菇恐懼症

宋慧喬花3年拍《一代宗師》想跑險被王家衛沒收護照XD

33歲藥頭家中搜出安毒！當場下跪媽媽　母心碎：為什麼講不聽
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366