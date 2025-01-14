勇士絕不交易小將拚冠軍！　格林狠批：只有爛隊才這樣

▲勇士悍將格林（右）擁抱前場大物庫明加。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

勇士近年主打「雙時間軸」策略，一面依靠老將當核心爭冠軍，一面培養年輕球員。截至14日，勇士戰績在西區僅排在第11，許多人開始質疑勇士的管理層，認為一哥柯瑞（Stephen Curry）還在當打之年，必須交易掉年輕球員替柯瑞增添幫手，王朝老將格林（Draymond Green）不認同這做法，直言「只有爛隊才這樣做」。

格林認為，球隊不能短視近利，為了拚冠軍就放棄掉年輕潛力球員。去年休賽季，勇士傳出要以威金斯（Andrew Wiggins）和保羅（Chris Paul）交易頂級搖擺人喬治（Paul George），最終未能成功，據傳破局原因是勇士不願將前場大物庫明加（Jonathan Kuminga）當成交易籌碼。

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格林表示，「柯爾、柯瑞和我都不同意犧牲球隊的未來，僅是為了當下而賭上所有。」既使到了現在，勇士進入可能無緣季後賽的局面，勇士仍堅守不交易年輕球員原則，格林說，「只有爛隊才會這樣做，只有爛組織才會這樣，我們既不是爛隊，也不是爛組織。」

▲勇士悍將格林（右）。（圖／達志影像／美聯社）

格林非常支持勇士培養年輕球員，近期他也常以替補身份出賽，希望幫助庫明加早日適應先發位置。他再次提到交易年輕球員不是勇士的計劃，「對我們來說，如果要有所行動（交易年輕球員），那必須是正確的選擇，我們不會因為恐慌而做出錯誤決定，這樣只會讓球隊倒退5到7年。」

格林也明白因為勇士戰績慘淡，才會有人要他們犧牲年輕球員，「我們仍會全力競爭，但我不認為有哪位長期在NBA打球的人能每年都贏，因此，絕不能因為1年或2年未能奪冠，就做出愚蠢的決定。」