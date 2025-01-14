吳芳嫺澳網女雙首輪逆轉過關！　開季已奪2冠拉出9連勝

▲台灣網球好手吳芳嫺開季狀態極佳，拉出9連勝。（圖／翻攝自Facebook／吳芳嫺 Wu Fang Hsien，下同）

記者游郁香／綜合報導

台灣網球好手吳芳嫺開季就連拿2冠，女雙世界排名來到個人新高第42，她今(14)日與首度合拍的俄羅斯搭檔布林可娃(Anna Blinkova)攜手出戰澳網首輪賽事，儘管首盤以4比6出師不利，但接下2盤以6比4、7比6(10比8)逆轉擊退英國布雷琪(Jodie Burrage)、丹麥陶森(Clara Tauson)順利晉級32強。

吳芳嫺在澳網前與中國女將蔣欣玗連續奪下兩座WTA250等級女雙冠軍，本周轉戰澳網，改搭配俄羅斯布林可娃，組成「台俄聯軍」，兩人今日在首輪賽事登場，首盤錯失率先破發的機會，反在第10局被破，以4比6讓出。

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進入次盤，吳芳嫺、布林可娃把握住第7局的破發機會，以6比4扳回一城。雙方決勝盤形成拉鋸，打到了「超級搶10」才分出勝負，「台俄聯軍」在4比6落後之下發揮韌性連追3分反超比數，並在8比8平手時連拿2分，最終以7比6(10比8)搶下32強門票。

這是吳芳嫺連續2年在澳網贏球，她本季至今打出9連勝的絕佳氣勢，力拚突破個人大滿貫女雙打進16強的最佳成績。