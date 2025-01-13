運動雲

>

NBA因野火延賽3場！洛城比賽明重啟　控球之神妻兒撤離直呼可怕

▲▼馬刺保羅、快艇巴圖、快艇主帥魯伊。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬刺控球之神保羅的家位於洛杉磯，他透露妻兒都已撤離。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

洛杉磯野火從7日肆虐至今，兩支主場在洛城的NBA球隊湖人、快艇合計有3場比賽被推遲，NBA今(13)日通知兩隊可在明(14)日重啟主場賽事，湖人要迎戰馬刺，快艇則要對陣熱火。曾效力快艇多年，家也在洛杉磯的「控球之神」保羅(Chris Paul)表示自己的妻兒也都撤離了，直呼「一切很可怕」。

湖人過去2場主場比賽都因洛杉磯野火「喊卡」，快艇原定昨(12)日在新主場Intuit Dome出戰黃蜂一役也被推遲，湖人主帥瑞迪克(JJ Redick)也是大火受災戶之一，他位於太平洋帕利塞德(Pacific Palisades)的家被燒毀，不幸中的大幸是，他的家人平安無恙。

[廣告]請繼續往下閱讀...

昔日快艇後場指揮官保羅，明日將隨馬刺到湖人主場踢館，CP3的家也在洛杉磯，他透露妻兒在當地時間上周二從家中撤離，「一切都很可怕，現在發生的一切。我正在將我的愛和祈禱送給一些失去一切的親朋好友。」

▲▼馬刺保羅、快艇巴圖、快艇主帥魯伊。（圖／達志影像／美聯社）

▲保羅曾替快艇效力多年，他直呼洛杉磯野火太可怕。（圖／達志影像／美聯社）

快艇前鋒巴圖(Nicolas Batum)則表示，過去5天他們經歷了「一些瘋狂的事」，包括在洛杉磯居民被疏散的情況下，他卻跟著球隊在金塊主場比賽，他一整天坐立難安，「那場在丹佛的比賽整天都很怪，我都在和家人通話，當晚沒有睡覺。」

「我大概在比賽前3分鐘才停止查看手機，在中場休息時才查看。我從來不這樣做，只是為了確保我的妻子和孩子安然無恙。」巴圖繼續說道。

▲▼馬刺保羅、快艇巴圖、快艇主帥魯伊。（圖／達志影像／美聯社）

▲快艇前鋒巴圖（左）。（圖／達志影像／美聯社）

根據《EPSN》的報導，目前約有10.5萬人仍處於強制疏散命令中，洛杉磯大火死亡人數已增至24人，其中帕利塞德大火已成為洛杉磯史上最具破壞性的火災，超過5600棟建築物在2萬4000英畝的土地上被摧毀。

洛杉磯野火仍持續肆虐，不過NBA今日宣布湖人與快艇明日主場比賽將照常舉行。快艇主帥魯伊(Tyronn Lue)被問到是否覺得明日是合適的比賽時機，他回應，「這超出了我的職責範圍。我認為NBA對現在的情況有很好的掌握，知道該怎麼做。所以，他們做出決定，他們知道我們現在在加州正經歷艱難時刻，也理解這一點。」

魯伊強調，「希望透過重啟比賽，帶來一些快樂和團結，讓人們在艱難時刻仍能露出笑容。」

▲▼馬刺保羅、快艇巴圖、快艇主帥魯伊。（圖／達志影像／美聯社）

▲快艇主帥魯伊希望能替洛杉磯的人們帶來一些笑容。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA湖人快艇魯伊巴圖馬刺保羅CP3瑞迪克洛杉磯野火加州野火

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

勝騎士有「大聯盟」機會　統一獅啟動新洋投方案

勝騎士有「大聯盟」機會　統一獅啟動新洋投方案

國家隊是夢想但球隊更需要我！王柏融婉拒經典賽資格賽

國家隊是夢想但球隊更需要我！王柏融婉拒經典賽資格賽

台鋼雄鷹3人自爆收到經典賽邀約　吳念庭：年後到中華隊報到

台鋼雄鷹3人自爆收到經典賽邀約　吳念庭：年後到中華隊報到

達比修談重返日職：想回去但不知能否實現　需考慮家庭

達比修談重返日職：想回去但不知能否實現　需考慮家庭

中國象棋再爆醜聞！杭州亞運金牌3大師遭終身禁賽　41人被懲處

中國象棋再爆醜聞！杭州亞運金牌3大師遭終身禁賽　41人被懲處

第六屆WBC世界棒球經典賽　愛爾達取得台灣區轉播總代理

第六屆WBC世界棒球經典賽　愛爾達取得台灣區轉播總代理

大谷翔平效應驚人　美媒：他是唯一價值7億美元的選手

大谷翔平效應驚人　美媒：他是唯一價值7億美元的選手

徐若熙、曾峻岳獲好評登國際新秀排行！先赴日職再拚大聯盟？

徐若熙、曾峻岳獲好評登國際新秀排行！先赴日職再拚大聯盟？

湖人、太陽爭黃蜂213公分長人！交易籌碼曝　他表現穩定薪資又低

湖人、太陽爭黃蜂213公分長人！交易籌碼曝　他表現穩定薪資又低

不是艾河！前兄弟艾士特改名「艾速特」加盟台鋼　開季6洋將成軍

不是艾河！前兄弟艾士特改名「艾速特」加盟台鋼　開季6洋將成軍

網瘋傳「163歲木乃伊」摸女童　孫女本人現身曝真相：109歲！

熱門新聞

勝騎士有「大聯盟」機會　統一獅啟動新洋投方案

國家隊是夢想但球隊更需要我！王柏融婉拒經典賽資格賽

台鋼雄鷹3人自爆收到經典賽邀約　吳念庭：年後到中華隊報到

達比修談重返日職：想回去但不知能否實現　需考慮家庭

中國象棋再爆醜聞！杭州亞運金牌3大師遭終身禁賽　41人被懲處

第六屆WBC世界棒球經典賽　愛爾達取得台灣區轉播總代理

讀者回應

﻿

熱門新聞

1勝騎士有大聯盟機會　統一新方案

2球隊需要我！王柏融婉拒經典賽資格賽

3台鋼雄鷹3人自爆收到經典賽邀約

4達比修談返日職：想回去但......

5杭州亞運象棋金牌3大師遭終身禁賽

最新新聞

1湖人、勇士有望搶到場均20分白魔獸

2與洪總三度結緣　鍾承祐：他很務實

3潘政琮2025年首戰獲並列第21

4從003變5號！顏郁軒熬過兩年半自培轉正

5「希臘男神」澳網首輪大爆冷

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

楊丞琳和男星合唱〈年輪說〉李榮浩「台下緊盯」XD

北市27歲警鳴笛值勤遭轎車撞飛！事發瞬間曝光

雨琦談(G)I-DLE續約 「想賺錢早走了！」

宋慧喬首度拍Vlog　靈機一動「是車銀優❤」

台南2億超跑車隊迎娶　新娘車是勞斯萊斯！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366