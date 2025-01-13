NBA因野火延賽3場！洛城比賽明重啟　控球之神妻兒撤離直呼可怕

▲馬刺控球之神保羅的家位於洛杉磯，他透露妻兒都已撤離。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

洛杉磯野火從7日肆虐至今，兩支主場在洛城的NBA球隊湖人、快艇合計有3場比賽被推遲，NBA今(13)日通知兩隊可在明(14)日重啟主場賽事，湖人要迎戰馬刺，快艇則要對陣熱火。曾效力快艇多年，家也在洛杉磯的「控球之神」保羅(Chris Paul)表示自己的妻兒也都撤離了，直呼「一切很可怕」。

湖人過去2場主場比賽都因洛杉磯野火「喊卡」，快艇原定昨(12)日在新主場Intuit Dome出戰黃蜂一役也被推遲，湖人主帥瑞迪克(JJ Redick)也是大火受災戶之一，他位於太平洋帕利塞德(Pacific Palisades)的家被燒毀，不幸中的大幸是，他的家人平安無恙。

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昔日快艇後場指揮官保羅，明日將隨馬刺到湖人主場踢館，CP3的家也在洛杉磯，他透露妻兒在當地時間上周二從家中撤離，「一切都很可怕，現在發生的一切。我正在將我的愛和祈禱送給一些失去一切的親朋好友。」

▲保羅曾替快艇效力多年，他直呼洛杉磯野火太可怕。（圖／達志影像／美聯社）

快艇前鋒巴圖(Nicolas Batum)則表示，過去5天他們經歷了「一些瘋狂的事」，包括在洛杉磯居民被疏散的情況下，他卻跟著球隊在金塊主場比賽，他一整天坐立難安，「那場在丹佛的比賽整天都很怪，我都在和家人通話，當晚沒有睡覺。」

「我大概在比賽前3分鐘才停止查看手機，在中場休息時才查看。我從來不這樣做，只是為了確保我的妻子和孩子安然無恙。」巴圖繼續說道。

▲快艇前鋒巴圖（左）。（圖／達志影像／美聯社）

根據《EPSN》的報導，目前約有10.5萬人仍處於強制疏散命令中，洛杉磯大火死亡人數已增至24人，其中帕利塞德大火已成為洛杉磯史上最具破壞性的火災，超過5600棟建築物在2萬4000英畝的土地上被摧毀。

洛杉磯野火仍持續肆虐，不過NBA今日宣布湖人與快艇明日主場比賽將照常舉行。快艇主帥魯伊(Tyronn Lue)被問到是否覺得明日是合適的比賽時機，他回應，「這超出了我的職責範圍。我認為NBA對現在的情況有很好的掌握，知道該怎麼做。所以，他們做出決定，他們知道我們現在在加州正經歷艱難時刻，也理解這一點。」

魯伊強調，「希望透過重啟比賽，帶來一些快樂和團結，讓人們在艱難時刻仍能露出笑容。」

▲快艇主帥魯伊希望能替洛杉磯的人們帶來一些笑容。（圖／達志影像／美聯社）