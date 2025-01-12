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鋼鐵人差點27分大逆轉勇士　劉承彥超前三分功虧一簣

▲▼高雄鋼鐵人劉承彥、馬克斯突破個人生涯新高19分、劉承彥及馬克斯下半場挺身而出。（圖／高雄鋼鐵人提供）

▲高雄鋼鐵人劉承彥第4節曾砍進超前三分。（圖／高雄鋼鐵人提供）

記者游郁香／綜合報導

高雄鋼鐵人今(12)日進行農曆年前最終主場賽事，交手台北富邦勇士，上半場就落後達24分，最多被拉開27分差，不過鋼鐵人第3節展開絕地大反攻，追到6分差，末節更靠著劉承彥的三分彈超前比數，無奈隨後出現幾次失誤，沒能延續這股氣勢，終場以93比106苦吞3連敗。

首節，劉彥廷先是拉桿上籃得手，艾賽亞招牌切入展現個人能力，勇士賴廷恩手感火燙連砍外線，加上金恩替補上陣加入得分行列，勇士首節拉尾盤連續得分，取得25比21、4分領先。

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鋼鐵人陳范柏彥次節挺身而出，個人連拿5分，馬克斯三分彈加入搶分行列，而後勇士連續轉換快攻得手，打出一波12比0攻勢，一舉將比分拉開到20分以上，鋼鐵人靠著艾賽亞的三分即時雨才終結得分乾旱期，上半場打完，勇士將比數改寫為65比41、24分差。

▲▼高雄鋼鐵人劉承彥、馬克斯突破個人生涯新高19分、劉承彥及馬克斯下半場挺身而出。（圖／高雄鋼鐵人提供）

▲高雄鋼鐵人劉承彥（左）及馬克斯下半場挺身而出。（圖／高雄鋼鐵人提供）

進入下半場，鋼鐵人吹起反攻號角，拉出一波7比0反擊，勇士不到4分鐘快速累積團犯，送鋼鐵人球員上罰球線，馬克斯單節砍進3顆三分球，將比分追近至個位數，鋼鐵人以74比80進入決勝節。

決勝節雙方你來我往，喬迪不斷進攻油漆區，劉承彥和喬迪連續兩個神奇進算加罰，劉承彥再進一記超前三分，讓鋼鐵人全場氣氛沸騰到最高點，可惜他們無法將氣勢延續下去，發生幾次失誤並送對方上罰球線，終場以96比103吞下3連敗。

▲▼高雄鋼鐵人劉承彥、馬克斯突破個人生涯新高19分、劉承彥及馬克斯下半場挺身而出。（圖／高雄鋼鐵人提供）

▲高雄鋼鐵人馬克斯突破個人生涯新高19分（左）。（圖／高雄鋼鐵人提供）

鋼鐵人馬克斯此役攻下個人生涯新高的19分，三分8投5中，他表示因為前幾場手感較差，今日調整回來很開心，可惜還是沒能幫助球隊贏球。他也大讚繳出13分、5助攻的隊友劉承彥表現非常亮眼，更說對方是自己最喜歡的球員，無論是練球或在場上的拚勁都令人欣賞。

鋼鐵人總教練邱大宗則肯定子弟兵下半場沒有放棄，持續將比分追回，他也誇讚劉承彥頂替艾賽亞缺陣時刻幫助球隊。 

關鍵字： PLG高雄鋼鐵人台北富邦勇士劉承彥馬克斯

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