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海神退攻城獅止4連敗　胡瓏貿突破小低潮「有艾德在很安心」

▲▼高雄海神胡瓏貿、艾德。（圖／高雄海神提供）

▲高雄海神胡瓏貿突破小低潮。（圖／高雄海神提供）

記者游郁香／綜合報導

高雄全家海神今(12)日「背靠背」迎戰新竹御嵿攻城獅，團隊找回三分準度，第3節打出33比15攻勢拉開23分領先，第4節持續擴大比分差，艾德、摩爾斯都繳出「雙十」，胡瓏貿、蘇文儒也得分上雙，終場以103比78止住4敗。此戰突破低潮的胡瓏貿賽後透露，休息室領袖之一艾德帶給他心理上有很大的安定感。

艾德開賽就展現進攻企圖心，首節13分領軍，海神易籃後掌握反擊機會，胡瓏貿連投帶切連拿5分，攜手摩爾斯、艾德擴大領先。蘇文儒第4節手感火燙，單節3記三分彈撂下勝果，蘇文儒斬獲12分、2籃板、1助攻。

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艾德此役攻下25分、17籃板，不只場上，昨(11)日賽後也在休息室內激勵隊友。艾德坦言自己昨日表現不理想，團隊少了對贏球的渴望，希望大家調整好心態。

▲▼高雄海神胡瓏貿、艾德。（圖／高雄海神提供）

▲高雄海神艾德信心喊話奏效。（圖／高雄海神提供）

「告訴大家這只是一場球，該投的還是要出手。」艾德也希望隊友間彼此多溝通，「我也鼓勵大家多講話、多溝通，說出心中的想法，我們才能一起解決。」

胡瓏貿說，「畢竟艾德是很有經驗的老將，他也很常鼓勵我，有他在讓我心理上有很大的安定感。」

胡瓏貿此戰突破前段時間小低潮，今繳13分含2記三分球，他這段時間也在思考，如何讓自己做得更好，今天也讓自己打得更強勢，更有進攻欲望，並把握空檔機會。

今日海神團隊54顆籃板、26次助攻，三分球命中率相較昨日有所提升，每位上場球員都能有所貢獻，總教練費雪肯定子弟兵的表現，希望能延續這股氣勢至下周的3場主場比賽。

▲▼高雄海神胡瓏貿、艾德。（圖／高雄海神提供）

▲艾德替高雄海神帶來安定感。（圖／高雄海神提供） 

關鍵字： TPBL高雄全家海神胡瓏貿艾德

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