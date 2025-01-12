活塞狀元康寧漢本季第7度大三元　球員助攻主帥捐款救野火

CADE DROPS 17-ASSIST TRIPLE-DOUBLE ????



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The Pistons' young star's rise continues ???? pic.twitter.com/3ahw9R307l — NBA (@NBA) January 12, 2025

文／中央社

美國職籃NBA底特律活塞今天在主場迎戰多倫多暴龍，靠著當家後衛康寧漢繳出本季第7次大三元，率隊以123比114獲勝，而活塞總教練畢克斯塔夫賽前也宣布捐款救助加州野火。

畢克斯塔夫（J. B. Bickerstaff）在今天對多倫多暴龍的比賽前接受美媒訪問時，對加州野火災情表達關切之意並提到，「我們將和社區的力量一起行動，盡我們所能伸出援手。」

畢克斯塔夫提到，今天的比賽中，只要球員送出1次助攻，就會捐出500美元（約1.65萬台幣），給那些受到加州野火影響的人們；而活塞今天全隊共送出35次助攻。

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▲活塞狀元康寧漢此役締造大三元。（圖／達志影像／美聯社）

主場作戰的活塞，上半場還以65比66落後1分，不過第3節靠著哈達威（Tim Hardaway Jr.）單節11分帶動下，反以99比93超前。

終場前5分鐘，雙方戰成109比109平手，隨後暴龍連續錯失4次罰球，反觀活塞靠著康寧漢（Cade Cunningham）強攻得手，取得關鍵4分超前，奠定比賽勝基。

康寧漢全場繳出22分、17助攻、10籃板，完成本季第7次大三元，全聯盟僅次丹佛金塊中鋒約基奇（Nikola Jokic）的15次以及洛杉磯湖人球星詹姆斯（LeBron James）的8次。

這也是康寧漢本季第3度單場至少送出15次以上助攻的大三元，成為隊史第1人，活塞隊史上僅出現7次15助攻的大三元。

▲活塞主帥畢克斯塔夫捐款救野火。（圖／達志影像／美聯社）