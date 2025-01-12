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NBA準狀元17罰16中破紀錄　杜克隊友：這就是「弗拉格魔力」

▲NBA狀元熱門弗拉格。（圖／達志影像／美聯社）

▲NBA狀元熱門弗拉格砍42分，罰球17罰16中。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

被視為今年NBA選秀狀元最大熱門的18歲杜克超新星弗拉格（Cooper Flagg），在今（12）日對聖母大學的比賽狂砍42分，全場17次站上罰球線，命中16球，創杜克大學新生紀錄。隊友見證了神人場面，卻沒有太驚訝，「他沒有刻意強求，這就是『弗拉格魔力』。」

弗拉格本場利用206公分的身高優勢，錯位造成對手13次犯規，全場17次站上罰球線，命中其中16球，而聖母大學本場全隊罰球次數僅有16次。弗拉格賽後解釋，「如果能切入禁區並造成犯規，那就會變比賽中的一大優勢，我今天早早就找到了節奏，整場比賽都往禁區內衝，製造罰球機會。」

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隊友詹姆斯（Sion James）稱讚弗拉格，「他展現了真實的自己，這就是弗拉格魔力。他沒有刻意強求分數，只是隨機應變，但他找到機會並抓住了，全場42分的結果說明了一切。」

▲NBA狀元熱門弗拉格切入禁區。（圖／達志影像／美聯社）

▲NBA狀元熱門弗拉格切入禁區。（圖／達志影像／美聯社）

弗拉格表示，這場比賽是他進攻較強勢的一場。比賽前段，他不論怎麼出手都能命中，隨著比賽推進，他持續製造犯規穩定得分，卻意外導致杜克大學總教練謝爾（Jon Scheyer）因對判罰不滿而領到技術犯規。

比賽中，弗拉格被吹進攻犯規，謝爾立即衝到場邊抗議，這僅是他執教3年的第2次技術犯規。謝爾賽後表示，「人們總會採取各種方式限制弗拉格，抓他、拉他都會發生，我要為我的球員爭取應有的尊重。」

▲NBA狀元熱門弗拉格、杜克大學總教練謝爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲NBA狀元熱門弗拉格、杜克大學總教練謝爾（右）。（圖／達志影像／美聯社）

對手聖母大學總教練施魯斯貝里（Micah Shrewsberry）則說，「他們有著合適的組合，如果他們只有弗拉格卻沒有射手，或其他能控球的隊友，那可能很難運作。但他們成功找到合適的搭檔，讓弗拉格成為一個非常難對付的對手。」

關鍵字： NBA弗拉格詹姆斯杜克大學狀元

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