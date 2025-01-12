18歲NBA準狀元猛轟42分　締杜克、ACC新生史上最狂紀錄

Cooper Flagg vs. Notre Dame:



???? 42 PTS (most by a freshman in men's ACC history)

???? 11-14 FG

???? 6 REB

???? 7 AST pic.twitter.com/cLd1hfyYt7 — ESPN (@espn) January 11, 2025

記者游郁香／綜合報導

剛滿18歲的杜克天才弗拉格(Cooper Flagg)，是NBA今年選秀狀元最熱門人選，繼前役對匹茲堡大學上演技驚四座的「 單臂隔扣」，他今(12)日對上聖母大學更是締造歷史紀錄，他以14投11中猛砍42分，同時刷新大西洋沿岸聯盟(ACC)及杜克隊史「新生最高分」紀錄。

▲NBA狀元最大熱門、杜克天才弗拉格單場猛轟42分，締造ACC新生紀錄 。（圖／達志影像／美聯社，下同）

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身高206公分的弗拉格今日在杜克主場卡梅倫室內體育館上演瘋狂飆分秀，他上場36分鐘以14投11中(命中率78.6%)，包含三分6投4中(命中率66.7%)，狂飆了42分、7助攻和6籃板，外帶1抄截，稱職扮演進攻發動機，並不斷肆虐對手禁區，還利用錯位機會造成13次犯規，17度站上罰球線僅錯失1罰，1人的罰球數抵過對手全隊。

弗拉格單場灌進42分，刷新2013年波士頓學院哈蘭(Olivier Hanlan)所保持的41分紀錄，締造ACC新生單場最高分紀錄。在ACC史上，只有來自北卡羅來納的另外兩名新生曾有單場40分的表現，分別是2006年2月的漢斯布魯(Tyler Hansbrough)以及2011年的巴恩斯(Harrison Barnes)。

弗拉格刷新杜克隊史新生單場得分紀錄，42分也是自1976年以來，杜克球員在主場卡梅倫室內體育館得到的最高分，以及自1988年12月費里(Danny Ferry)在邁阿密創下58分紀錄以來，隊史單場得分新高。另外，弗拉格此役命中16罰，也寫下另一項杜克新生紀錄。

hang it in a museum pic.twitter.com/PIlmmq9JpN — Duke Men’s Basketball (@DukeMBB) January 12, 2025

率隊以86比78擊敗聖母大學的弗拉格，在場上的每個動作都被仔細分析，賽後他被記者團團包圍時淡定地說，「我只是上場打球。當我在比賽時，我真的不知道發生了什麼，我只是專注打球。」

至於要如何慶祝今日的歷史性時刻？弗拉格表示，「可能只是和隊友們一起閒逛，過一個輕鬆的夜晚，今晚有很多精彩的籃球比賽。」