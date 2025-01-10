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小葛雷諾2850萬美元續約藍鳥避免仲裁！史上第3高僅次索托、大谷

▲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.） 。（圖／達志影像／美聯社）

▲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.） 。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

多倫多藍鳥隊今日與明星一壘手小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）達成一年2850萬美元（約9.3億台幣）的合約協議，成功避免連續第二年進入薪資仲裁程序。這筆合約金額創下史上薪資仲裁案件第三高紀錄。

根據《Sportsnet》記者達菲迪（Shi Davidi）報導，藍鳥隊為避免重蹈去年仲裁覆轍，主動提出這份優渥合約。去年球季，小葛雷諾在仲裁中勝出，獲得1990萬美元年薪，高於球團提出的1805萬美元。

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近年來，為避免薪資仲裁而簽訂的合約金額不斷刷新紀錄。2022年洛杉磯天使隊以3000萬美元續簽大谷翔平，創下當時最高紀錄，隨後在2024年被紐約洋基隊以3100萬美元續簽索托（Juan Soto）的合約打破。小葛雷諾此次的2850萬美元合約，為歷史第三高。

24歲的小葛雷諾在2024年展現出色表現，打出.323/.396/.544的強勁打擊三圍，轟出30支全壘打，累積103分打點；時隔三年再獲銀棒獎，並入選明星賽，在美聯MVP投票中排名第六。

值得注意的是，雙方達成這份2850萬美元的短約並不意味著長期合約的大門已經關閉。藍鳥隊仍希望與小葛雷諾續簽長約，但談判時間緊迫，因為小葛雷諾已明確表示一旦春訓開始就將暫停所有合約談判。

這使得藍鳥隊必須在春訓首日前完成續約協商。若無法在期限內達成協議，小葛雷諾 將在本季結束後成為自由球員，屆時有望在自由市場上締造僅次於索托和大谷的天價合約。

關鍵字： 棒球多倫多藍鳥隊小葛雷諾薪資仲裁球員合約

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