文化大學棒球隊60週年特展 回顧象徵台灣棒球精神的輝煌文化





▲中國文化大學棒球隊60週年特展，回顧象徵台灣棒球精神的輝煌文化 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／綜合報導

中國文化大學慶祝棒球隊成立六十周年，今下午2:30舉行「文化初心傳甲子、華岡棒球承輝煌」特展記者會，攜手回顧象徵台灣棒球精神的隊伍輝煌歷程。

記者會將邀請多位重量級嘉賓蒞臨，包括教育部體育署署長鄭世忠、榮登台灣棒球名人堂的文化大學董事彭誠浩、中華民國棒球協會副理事長趙士強與林華韋代表、國家運動中心執行長龔榮堂，共同見證這段棒球傳奇與榮耀時刻。

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2024年世界棒球12強賽，中華代表隊於11月24日冠軍戰以4:0完封日本，奪下台灣在此賽事中的首座金牌，多位文化大學體育系校友在其中扮演關鍵角色。內野守備教練陳江和、內野手李凱威、投手黃子鵬、內野手朱育賢、外野手林安可及將出席記者會的潘傑楷。這些文化大學的傑出校友以實力證明，文化棒球隊是台灣棒球人才的重要搖籃。

文化大學棒球隊自1963年成立以來，從草創時期一路成長為國內棒壇的中流砥柱，歷經無數挑戰與榮耀，培育包括徐生明、洪一中、呂明賜等職棒選手與教練，他們的名字至今仍閃耀在國內外賽場上。





▲文化大學校長王子奇 。（圖／記者王真魚攝）

校長王子奇表示，「懷著感恩與自豪的心情，我們共同見證『文化初心傳甲子，華岡棒球承輝煌』特展的揭幕。棒球是台灣的國球，也是文化大學的重要象徵。透過這場記者會，我們不僅回顧棒球隊60年的輝煌歷程，更希望將這份熱血與精神傳承給下一代，開創棒球運動的新篇章。」

此次特展將展出台灣棒球史上珍貴的照片與影片，帶領與會者重溫那些熱血沸騰的經典時刻。這場棒球盛會不僅是對歷史的致敬，更肩負傳承使命，啟發未來棒球新星，持續為台灣棒球注入活力與希望。此外，文化大學特別結合文創設計，推出棒球主題的雞蛋糕點心，未來也計畫開發更多具代表性的文創商品，展現文化棒球的獨特魅力。

文化大學棒球隊的傳奇故事，是台灣棒球精神的縮影。彭誠浩董事多年來全力推動台灣棒球運動，任內恢復台灣參與國際賽事，創立「協會盃」，並於2024年榮膺台灣棒球名人堂特別奉獻獎。校長王子奇表示：「彭誠浩董事是文化大學的驕傲，他以無私奉獻推動台灣棒球運動的發展，奠定堅實的基礎。去年，他榮登台灣棒球名人堂，成為台灣棒球發展史上不可或缺的一部分。他的努力，讓文化棒球隊累積55座冠軍金盃，並兩度達成梅花旗三連霸的偉業。」