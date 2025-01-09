運動雲

>

文化大學棒球隊60週年特展 回顧象徵台灣棒球精神的輝煌文化

▲▼ 中國文化大學棒球隊60週年特展 回顧象徵台灣棒球精神的輝煌文化 。（圖／記者王真魚攝）

▲中國文化大學棒球隊60週年特展，回顧象徵台灣棒球精神的輝煌文化 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／綜合報導

中國文化大學慶祝棒球隊成立六十周年，今下午2:30舉行「文化初心傳甲子、華岡棒球承輝煌」特展記者會，攜手回顧象徵台灣棒球精神的隊伍輝煌歷程。

記者會將邀請多位重量級嘉賓蒞臨，包括教育部體育署署長鄭世忠、榮登台灣棒球名人堂的文化大學董事彭誠浩、中華民國棒球協會副理事長趙士強與林華韋代表、國家運動中心執行長龔榮堂，共同見證這段棒球傳奇與榮耀時刻。

[廣告]請繼續往下閱讀...

2024年世界棒球12強賽，中華代表隊於11月24日冠軍戰以4:0完封日本，奪下台灣在此賽事中的首座金牌，多位文化大學體育系校友在其中扮演關鍵角色。內野守備教練陳江和、內野手李凱威、投手黃子鵬、內野手朱育賢、外野手林安可及將出席記者會的潘傑楷。這些文化大學的傑出校友以實力證明，文化棒球隊是台灣棒球人才的重要搖籃。

文化大學棒球隊自1963年成立以來，從草創時期一路成長為國內棒壇的中流砥柱，歷經無數挑戰與榮耀，培育包括徐生明、洪一中、呂明賜等職棒選手與教練，他們的名字至今仍閃耀在國內外賽場上。

▲▼ 文化大學校長王子奇 。（圖／記者王真魚攝）

▲文化大學校長王子奇 。（圖／記者王真魚攝）

校長王子奇表示，「懷著感恩與自豪的心情，我們共同見證『文化初心傳甲子，華岡棒球承輝煌』特展的揭幕。棒球是台灣的國球，也是文化大學的重要象徵。透過這場記者會，我們不僅回顧棒球隊60年的輝煌歷程，更希望將這份熱血與精神傳承給下一代，開創棒球運動的新篇章。」

此次特展將展出台灣棒球史上珍貴的照片與影片，帶領與會者重溫那些熱血沸騰的經典時刻。這場棒球盛會不僅是對歷史的致敬，更肩負傳承使命，啟發未來棒球新星，持續為台灣棒球注入活力與希望。此外，文化大學特別結合文創設計，推出棒球主題的雞蛋糕點心，未來也計畫開發更多具代表性的文創商品，展現文化棒球的獨特魅力。

文化大學棒球隊的傳奇故事，是台灣棒球精神的縮影。彭誠浩董事多年來全力推動台灣棒球運動，任內恢復台灣參與國際賽事，創立「協會盃」，並於2024年榮膺台灣棒球名人堂特別奉獻獎。校長王子奇表示：「彭誠浩董事是文化大學的驕傲，他以無私奉獻推動台灣棒球運動的發展，奠定堅實的基礎。去年，他榮登台灣棒球名人堂，成為台灣棒球發展史上不可或缺的一部分。他的努力，讓文化棒球隊累積55座冠軍金盃，並兩度達成梅花旗三連霸的偉業。」

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

啦啦隊3女干擾罰球！對育幼院長大球員唱「5678單親媽媽」炎上

啦啦隊3女干擾罰球！對育幼院長大球員唱「5678單親媽媽」炎上

桃猿公布教練團完整名單！曾豪駒重返一軍、陳彥夆接任二軍總教練

桃猿公布教練團完整名單！曾豪駒重返一軍、陳彥夆接任二軍總教練

NBA準狀元超狂單臂隔扣！隊友觀眾全驚呆　媲美杜克怪物前輩

NBA準狀元超狂單臂隔扣！隊友觀眾全驚呆　媲美杜克怪物前輩

12強中華奪冠「感動人心」　潘威倫放假思考生涯下一步

12強中華奪冠「感動人心」　潘威倫放假思考生涯下一步

樂天女孩穎樂登上日媒！多才多藝魅力征服粉絲：曾想當體育老師

樂天女孩穎樂登上日媒！多才多藝魅力征服粉絲：曾想當體育老師

恐怖！超越大三元、大四喜數據　美國女籃小將創「大五雙」神紀錄

恐怖！超越大三元、大四喜數據　美國女籃小將創「大五雙」神紀錄

火腿春訓行程公布 與味全龍交流賽日期確定

火腿春訓行程公布 與味全龍交流賽日期確定

「包頭巾」造型竟被球迷說像ISIS　新北國王洋將桑尼怒了

「包頭巾」造型竟被球迷說像ISIS　新北國王洋將桑尼怒了

悍將前洋投傑斯代表尼加拉瓜出征WBC資格賽！有望交手台灣

悍將前洋投傑斯代表尼加拉瓜出征WBC資格賽！有望交手台灣

佐佐木朗希爭奪戰縮小至8隊！大都會退出？MLB點名教士最需要

佐佐木朗希爭奪戰縮小至8隊！大都會退出？MLB點名教士最需要

女在車道狂奔遭柵欄無情KO　網友重播10次笑喊：太療癒

熱門新聞

啦啦隊3女干擾罰球！對育幼院長大球員唱「5678單親媽媽」炎上

桃猿公布教練團完整名單！曾豪駒重返一軍、陳彥夆接任二軍總教練

NBA準狀元超狂單臂隔扣！隊友觀眾全驚呆　媲美杜克怪物前輩

12強中華奪冠「感動人心」　潘威倫放假思考生涯下一步

樂天女孩穎樂登上日媒！多才多藝魅力征服粉絲：曾想當體育老師

恐怖！超越大三元、大四喜數據　美國女籃小將創「大五雙」神紀錄

讀者回應

﻿

熱門新聞

1啦啦隊干擾罰球！對育幼院長大球員唱「5678單親媽媽」

2桃猿教練團公布！曾豪駒重返一軍

3NBA準狀元超狂單臂隔扣！全場驚呆

4樂天女孩登日媒！多才多藝征服粉絲

512強中華奪冠　潘威倫思考下一步

最新新聞

1林華韋證實洽談象魔力　曝羅戈進度

2球員兼教練　吳桀睿強化肌肉耐受

3文化大學60週年特展 回顧輝煌文化

4河村勇輝親曝披7號原因

5戚又仁好威　首闖大馬羽賽男單8強

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

【男生的身高謊報公式？】她曝祕密後…迴力鏢打到自己XD_1

優格姐姐生完二胎「胖到63kg」　立志「穿回第一套姐姐服」

【泰格與雪兒】3M葉配

這些字其實不一樣！　國文老師講解濕、溼差別

【泰格與雪兒】真是個笑話下集
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366