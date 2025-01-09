公鹿蜜豆湯遭拔先發！與字母哥、里拉德搭檔效果不理想

▲公鹿米德爾頓遭拔除先發。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

公鹿2021年奪冠功臣「蜜豆湯」米德爾頓（Khris Middleton）近年飽受腳傷困擾，上個月初才復出的他，7日面對暴龍的比賽又因腳踝肌腱炎缺席。名記者海恩斯（Chris Haynes）今（9）日披露，公鹿決定即日起將米德爾頓下放板凳，改由普林斯（Taurean Prince）頂替先發。

此外，自米德爾頓復出以來，他與安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、里拉德（Damian Lillard）的搭檔效果也不佳。在這段時間內，公鹿共有408組3人陣容至少共同上場95分鐘，而米德爾頓、安戴托昆波、里拉德的組合淨效率值為-5.6，排在第302名。

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▲公鹿米德爾頓、羅培茲、安戴托昆波、里拉德，由左至右。（圖／達志影像／美聯社）

米德爾頓腳傷復出約1個月，出賽12場，場均上陣23分鐘，繳出12.7分、4.4籃板、5助攻，投籃命中率為44.7%，三分球每場出手3.9次命中1.6記（40.4%），相較去年場均15.1分、奪冠年20.4分有明顯下滑。

根據海恩斯報導，公鹿總教練瑞佛斯（Doc Rivers）日前與米德爾頓進行約談，告知要將他下放板凳的決定，並表示此舉是為了幫助球隊的先發陣容找到更好的穩定性。前一戰面對暴龍時，普林斯就頂替腳傷的米德爾頓先發，上場31分鐘，得到8分、2籃板、4助攻、3抄截、1阻攻，三分球5投2中，正負值是全隊最高的+30。

▲公鹿普林斯將頂替先發。（圖／達志影像／美聯社）

瑞佛斯表示，「他的腳踝狀況沒有達到他或我們期望的改善程度，我們目前正在密切觀察他的情況，並暫時減少他的出場時間。」

瑞佛斯指出，下放板凳僅是因為傷病讓米德爾頓表現不穩，沒有其他因素，「我覺得大家想得有些複雜了，關鍵的是，他每場的跑動狀態不穩定，有時候他的狀態非常好，有時候卻不是這樣。我們的出場時間安排會根據他的健康狀況波動，這對他來說會很艱難。」

▲公鹿米德爾頓遭拔除先發。（圖／達志影像／美聯社）

本季公鹿在米德爾頓先發的7場比賽中僅取得3勝4敗，包括輸給籃網（2次）、公牛、拓荒者等後段班球隊。他們的主要先發陣容米德爾頓、安戴托昆波、里拉德、羅培茲（Brook Lopez）和小傑克森（Andre Jackson Jr.）在這7場的淨效率值為-10.6，並不理想。