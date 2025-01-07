快訊／王齊麟、邱相榤新年首戰擊敗世界第1　挺進大馬賽16強

▲「麟榤配」王齊麟、邱相榤。（圖／Badminton Photo提供，下同）

記者游郁香／綜合報導

去年巴黎奧運後合拍的王齊麟、邱相榤，新年首站來到超級1000系列馬來西亞公開賽，今(7)日首輪對上竄升世界第1的丹麥奶爸組合奧斯陸(Kim Astrup)、拉斯穆森(Anders Skaarup Rasmussen)，雙方大戰3局，「麟榤配」展現韌性，以21比16、18比21、22比20獲勝，搶下16強門票。

馬來西亞公開賽是世界羽球聯盟(BWF)今年首站賽事，台灣共有30組人馬參賽，其中男雙有7組。「麟洋配」在2024年終總決賽後，正式走入歷史，王齊麟新的一年與新搭檔邱相榤力拚前進世界前10，去年8月才開始合作的兩人，目前已上升到世界第35。

「麟榤配」今日在大馬賽首輪登場，強碰上個月贏得年終賽男雙冠軍的丹麥頭號種子奧斯陸、拉斯穆森，「麟榤配」開賽打出3比1攻勢，一度被追近到8比7，仍以11比9進入技術暫停。

暫停過後，「麟榤配」逐漸拉開分差，一度取得18比12、6分領先，並以20比16取得4個局點，以21比16先下一城。

來到第2局，「麟榤配」上半局一度4比8落後4分，兩人努力追趕比數，逼近到9比10，以9比11進入技術暫停。「麟榤配」下半局一度被拉開16比10、6分差距，儘管局末奮力追分，一度追到17比19僅2分差，仍以18比21讓出此局。

比賽來到決勝局，「麟榤配」在4比4後連下4分，將比數改寫為8比4，以11比9進入技術暫停。暫停過後，「麟榤配」被追到11平，雙方形成拉鋸，一路打到14平，「麟榤配」接下來卻連丟了3分，不過兩人韌性強大，局末又扳成18平。

「麟榤配」一波連續進攻得手，再把比數改寫成19平，可惜還是讓對手率先取得20比19、1個賽末點，所幸「麟榤配」順利化解，比數回到20平，隨後更以21比20取得賽點，決勝時刻，王齊麟巧妙的發球，幫助「麟榤配」以22比20擊敗頭號種子，搶下16強門票。