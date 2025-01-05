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張本勳看好佐佐木朗希挑戰更多勝　王貞治點出旅美關鍵挑戰

▲佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

▲佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

棒球評論家張本勳與軟銀鷹球團會長王貞治於5日一同出席TBS節目《週日早晨新春特別節目。兩人在節目中談及正在透過入札制度挑戰旅美的羅德王牌投手佐佐木朗希。

當被問及希望佐佐木加盟哪支球隊時，張本勳表示，「這真的很可惜，對於日本職棒來說，像這樣的投手流失太令人惋惜了。」但他也坦言自己的心願，「我希望他能加入像洋基或道奇這樣的名門球隊。」

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談到佐佐木的實力時，張本分析，未來10到15年，他很可能在美國拿下最多勝的頭銜，「他的球速驚人，並且擁有兩種大幅下墜的指叉球。一種用來搶好球數，另一種則是用來三振打者。

他進一步指出，「即使是擅長掌握球路的日本打者，對他也相當頭痛。而美國的打者相對來說更粗線條，我相信他一定能拿下最多勝。」

王貞治會長也表示認同，「正如張本先生所說，他的球速和指叉球的下墜幅度都沒有問題。」但他同時提出一項挑戰，「他在日本打球期間，還沒有完整地撐過一整個賽季。而在美國，必須要適應每隔四天就登板的賽程。他是否能夠堅持整整一年的比賽，這是關鍵。如果能克服這個問題，那麼像張本先生所說，拿下最多勝絕對是可能的。」

關鍵字： 棒球張本勳王貞治佐佐木朗希美國職棒

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