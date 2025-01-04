安南醫院第9年為統一獅體檢　全方位助選手備戰全新球季

▲統一獅年度體檢 。（圖／統一獅提供，以下同）

記者王真魚／綜合報導

自去（2024）年11月中華隊奪下世界棒球12強賽冠軍後，舉國歡騰的激昂仍記憶猶新，轉眼不僅迎來新的一年，球員們也紛紛投入全新球季的準備。而每場賽事的備戰背後，除了無數次的練習、精進技巧外，維護身體健康也十分重要；對此，統一7-ELEVEn獅隊於今（4）日特安排年度體檢，前往臺南市立安南醫院進行全方位精密檢查，以利掌握選手們的健康狀況，進而針對身體素質調整訓練。

安南醫院院長林聖哲表示，此次體健不只是雙方去年5月簽署「異業結盟合作備忘錄」後的重點項目之一，更是安南醫院提供體檢服務予統一獅的第9年，感謝統一獅對安南醫院長年的信任，讓安南醫院得以藉由醫療專業守護每位選手的健康，助力他們無後顧之憂打出亮眼成績，並從中積累更多運動醫學之實務經驗。

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安南醫院健康醫學中心主任蔡坤峰則提及，因應統一獅選手和教練的到來，除人力與動線安排上經過嚴謹規劃，體檢方案更在基本的身高／體重、胸部X光、尿液／血液檢查、心電圖及腹部超音波之外，進一步善用醫學中心等級的新穎儀器執行篩檢，包括：運用於掃癌的4D高階正子電腦斷層掃描儀、1024切寶石全景電腦斷層、4K高解析度腸胃內視鏡等。

蔡坤峰主任補充，主責高階健檢的健康醫學中心於前年11月搬遷到全新空間，設有獨立的超音波檢查室、內視鏡檢查室，落實病檢分離之餘，還是大臺南地區唯一將電腦斷層檢查室設置其中的健檢中心。體檢過程中，不少統一獅選手便表示，即使不是初次造訪新空間，整體環境的明亮、舒適，仍不禁令他們讚嘆連連。

看著熟悉的面孔經國際賽事一躍成為臺灣之光，林聖哲院長認為，統一獅選手們能有今日成就絕非一蹴可幾，平日本身的努力加上健康的把關皆是關鍵。對於安南醫院醫護團隊能成為在地選手們的後盾，他備感與有榮焉的同時，也希望安南醫院未來能持續整合跨科室專業、引進最新儀器，與統一獅共盡社會公益責任，並期盼再次參與和見證選手們在賽場上發光發亮。

