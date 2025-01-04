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道奇組亞洲明星團！大谷翔平韓文迎金慧成直呼「朋友呀！」　

▲▼大谷翔平韓文歡迎金慧成。（圖／截自大谷翔平IG）

▲大谷翔平韓文歡迎金慧成。（圖／截自大谷翔平IG）

記者楊舒帆／綜合報導

韓國職棒明星內野手金慧成4日（台灣時間）與洛杉磯道奇隊簽下一份3+2年、最高2200萬美元的合約。這筆交易迅速引起關注，道奇隊王牌球星大谷翔平也透過社群媒體發文歡迎這位新隊友。大谷更是特別用韓文寫下「환영합니다 친구야」（歡迎你，朋友），採用朋友之間才會使用的親切稱呼方式

金慧成的合約包含3年1250萬美元的保障金額，以及球隊可在後續兩年行使的延長選項。據其經紀公司CAA透露，除了道奇之外，西雅圖水手、芝加哥小熊和聖地牙哥教士也都遞出報價，但金慧成最終選擇了正在打造「亞洲明星軍團」的道奇隊。去年道奇在韓國的海外開幕戰相當受矚目，再簽下金慧成通包日、韓市場。

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值得注意的是，金慧成與大谷翔平不僅即將成為隊友，兩人還同屬CAA經紀公司。去年3月MLB首爾開幕戰系列賽期間，兩人就已有過初次會面。如今，這位在韓職累積了953場比賽、打擊率3成04的內野手，將與剛完成50轟50盜壯舉的大谷攜手征戰大聯盟。

金慧成是韓國職棒史上第九位進軍大聯盟的球員，也是繼金河成之後，又一位加入大聯盟的韓國內野手。不過由於合約中未包含不得下放條款，他必須在春訓中證明自己的實力，才能確保大聯盟開季名單的位置。

道奇隊在今年休賽季動作頻頻，先後網羅日本「二刀流」巨星大谷翔平和「怪物新人」山本由伸，如今再簽下韓國明星內野手金慧成，展現出在亞洲市場的強大企圖心。對於能與大谷等亞洲球星並肩作戰，金慧成表示：「能加入這支偉大的球隊，我感到非常興奮，希望能為球隊的勝利做出貢獻。」

關鍵字： 韓國職棒金慧成洛杉磯道奇隊大聯盟亞洲明星軍團

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