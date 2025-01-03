運動雲

>

野手改練投手僅半年　興大附農謝秉榮完封勝代表作

▲▼興大附農謝秉榮。（圖／學生棒聯提供）

▲興大附農謝秉榮。（圖／學生棒聯提供）

記者楊舒帆／高雄報導

從野手轉投手僅半年，興大附農謝秉榮木棒聯賽首戰就投出代表作，對花蓮體中繳出7局無失分完封勝，為自己找到新出路。

興大附農總教練廖宏淵表示，原本謝秉榮是二壘手，但打擊沒有發揮空間，所以建議他練投。一開始是正投，後來發現他用下勾投法比較順手。

[廣告]請繼續往下閱讀...

謝秉榮用了77球，僅被敲3支安打，有1次保送，奪1次三振，無失分。他透露：「原本預期投5局，守備很幫忙，尤其是游擊手。自己當過野手，也知道要讓野手持續動起來，想辦法丟好球。」

談到野手轉換成投手的歷程，謝秉榮表示：「內野太多人沒有機會，想換一條路試試看。只有國小投過幾次而已，一開始是正投，有同學叫我用下勾試試看，剛好被教練看到。」

當投手的訓練量相當不同，謝秉榮透露：「有私下去外面訓練，加強髖關節，讓活動度變大，提升柔軟度，找到比較舒服的投球動作。」

此戰投球策略是讓對方打不好，利用直球、二縫線、滑球製造速差效果。最後一局一度被攻佔得點圈，但他仍保持信心：「相信隊友守備。」

改練投手之後，開始觀察同樣側投的黃子鵬，謝秉榮說：「他很強，控球是可以學習的地方，尤其在12強讓重砲很多的多明尼加打不好，覺得很厲害。」

關鍵字： 棒球興大附農謝秉榮轉投手新出路

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

葉總改造工廠新成員　味全龍吸收兄弟陳志杰

葉總改造工廠新成員　味全龍吸收兄弟陳志杰

美媒盤點「大聯盟史上最糟合約」　陳偉殷上榜

美媒盤點「大聯盟史上最糟合約」　陳偉殷上榜

告別15年球員生涯　曾宸佐引退：人生總是有遺憾

告別15年球員生涯　曾宸佐引退：人生總是有遺憾

被交易到籃網首戰打1分鐘就倒下　湖人舊將被絆倒恐釀嚴重膝傷

被交易到籃網首戰打1分鐘就倒下　湖人舊將被絆倒恐釀嚴重膝傷

恭喜！　台灣12強球員登記結婚：我有老婆囉

恭喜！　台灣12強球員登記結婚：我有老婆囉

「排球甜心」廖苡任盡責又貼心　日本隊友直呼：可愛到犯規！

「排球甜心」廖苡任盡責又貼心　日本隊友直呼：可愛到犯規！

上屆木聯冠亞軍穀保、平鎮首戰都輸　大溪、麥寮教頭：不算爆冷！

上屆木聯冠亞軍穀保、平鎮首戰都輸　大溪、麥寮教頭：不算爆冷！

NBA活塞主控驚悚重傷！左腿遭猛烈撞擊哀號　隊友忍不住哭了

NBA活塞主控驚悚重傷！左腿遭猛烈撞擊哀號　隊友忍不住哭了

快訊／朱育賢披龍袍改選11號　陳子豪續穿1號

快訊／朱育賢披龍袍改選11號　陳子豪續穿1號

被抬出場活塞主控「左腿腓骨骨折」　本季回歸未完全絕望

被抬出場活塞主控「左腿腓骨骨折」　本季回歸未完全絕望

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：皮在癢484

熱門新聞

葉總改造工廠新成員　味全龍吸收兄弟陳志杰

美媒盤點「大聯盟史上最糟合約」　陳偉殷上榜

告別15年球員生涯　曾宸佐引退：人生總是有遺憾

被交易到籃網首戰打1分鐘就倒下　湖人舊將被絆倒恐釀嚴重膝傷

恭喜！　台灣12強球員登記結婚：我有老婆囉

「排球甜心」廖苡任盡責又貼心　日本隊友直呼：可愛到犯規！

讀者回應

﻿

熱門新聞

1葉總改造新成員　味全吸收陳志杰

2美媒盤點「大聯盟史上最糟合約」　陳偉殷上榜

3告別球員生涯　曾宸佐引退：遺憾

4他被交易到籃網首戰打1分鐘就倒下

5恭喜！　台灣12強球員登記結婚

最新新聞

1冥冥中注定　朱育賢喊話「味全王朝」

2NBA 12月最佳教練出爐！

3沒想過離開兄弟　陳子豪轉投味全想很久

4瑪麗的威力！　WSBL首戰就讓國泰吞敗

5陳子豪新曲「輕快有氣勢」　味全簽回吳秉恩

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

WBC資格賽接到曾總邀請！　林昱珉：保持心態僅時間問題

經典賽資格賽35人農曆年後集合　蔡其昌承諾大巨蛋集訓最高規格

曾頌恩將登上鈔票驚喜　「以後只換500」

賴清德總統承諾　「12強冠軍將登上500元鈔票」

12強特展搶先看！江國豪推薦最後一球　曾頌恩點名勵志小語

【氣噗噗】陸男校園歌唱比賽得亞軍怒摔獎盃

歌迷選去義大跨年...羅志祥記仇：很COW北

【泰格與雪兒】愛康

【回娘家只須走三步？！】新娘嫁到隔壁而已卻哭成這樣XD

四叉貓羈押庭旁聽「手機叮咚」　被請出法庭：好羞恥喔
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366