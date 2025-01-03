野手改練投手僅半年　興大附農謝秉榮完封勝代表作

▲興大附農謝秉榮。（圖／學生棒聯提供）

記者楊舒帆／高雄報導

從野手轉投手僅半年，興大附農謝秉榮木棒聯賽首戰就投出代表作，對花蓮體中繳出7局無失分完封勝，為自己找到新出路。

興大附農總教練廖宏淵表示，原本謝秉榮是二壘手，但打擊沒有發揮空間，所以建議他練投。一開始是正投，後來發現他用下勾投法比較順手。

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謝秉榮用了77球，僅被敲3支安打，有1次保送，奪1次三振，無失分。他透露：「原本預期投5局，守備很幫忙，尤其是游擊手。自己當過野手，也知道要讓野手持續動起來，想辦法丟好球。」

談到野手轉換成投手的歷程，謝秉榮表示：「內野太多人沒有機會，想換一條路試試看。只有國小投過幾次而已，一開始是正投，有同學叫我用下勾試試看，剛好被教練看到。」

當投手的訓練量相當不同，謝秉榮透露：「有私下去外面訓練，加強髖關節，讓活動度變大，提升柔軟度，找到比較舒服的投球動作。」

此戰投球策略是讓對方打不好，利用直球、二縫線、滑球製造速差效果。最後一局一度被攻佔得點圈，但他仍保持信心：「相信隊友守備。」

改練投手之後，開始觀察同樣側投的黃子鵬，謝秉榮說：「他很強，控球是可以學習的地方，尤其在12強讓重砲很多的多明尼加打不好，覺得很厲害。」