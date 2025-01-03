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被抬出場活塞主控「左腿腓骨骨折」　本季回歸未完全絕望

記者游郁香／綜合報導

22歲的活塞主控艾維(Jaden Ivey)前役遭逢驚悚重傷，被滑倒的魔術後衛安東尼(Cole Anthony)從側面猛撞左腿，他痛苦倒地哀號，被擔架抬出場。《ESPN》今(3)日凌晨披露他的傷情，確認是左腿腓骨骨折，目前活塞還未完全排除他在本季復出的可能性。

2022年首輪第5順位新秀艾維，生涯邁入第3季，過去30場他繳出場均17.6分、4.1籃板和4助攻，打出生涯最佳表現，幫助上季曾28連敗的活塞重新振作，未料他前役對魔術第4節卻遭逢職業生涯最嚴重傷勢。

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艾維和魔術後衛安東尼搶球時，對方意外滑倒，失去重心之下，整個人往艾維的左腿撞過去，艾維隨即痛苦地抓著左小腿倒地哀號，最後被擔架抬出場，看起來情況相當不妙。《ESPN》今日凌晨報導，這位22歲後場新星的傷勢為左腿腓骨骨折。

▲▼活塞主控艾維遭逢嚴重傷勢。（圖／達志影像／美聯社）

▲活塞主控艾維遭逢嚴重傷勢。（圖／達志影像／美聯社，下同）

消息來源告訴《ESPN》，艾维將缺席本季大部分的比賽，不過活塞目前並未完全排除他在本季復出的可能性，這取決於底特律的戰績和是否能打進季後賽，但球隊會謹慎對待這位冉冉升起的年輕後衛的康復過程。

腓骨是位於下肢的骨骼之一，具體來說它是小腿的兩根長骨之一，與脛骨平行。腓骨在解剖學上位於外側，較薄且較小，而脛骨則位於內側，較粗大。許多小腿的肌肉和韌帶附著在腓骨上，它幫助控制腳踝和腳的運動，並有助於腳踝的穩定性。

▲▼活塞主控艾維遭逢嚴重傷勢。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA活塞艾維Jaden Ivey

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