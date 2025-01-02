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潘傑楷等4位統一獅球星周六到攻城獅主場　打3對3籃球賽解任務

▲▼統一獅4位球星出席3對3籃球賽；攻城獅「DV萬獸之王主題週」。（圖／新竹攻城獅提供）

▲統一獅4位球星出席攻城獅主題週活動。（圖／新竹攻城獅提供）

記者游郁香／綜合報導

新竹御嵿攻城獅球團將於1月4日至1月5日展開「DV萬獸之王主題週」，此次將是攻城獅與中華職棒統一7-ELEVEn獅隊第3次聯名合作，潘傑楷、陳聖平、林佳緯與吳承諭等4位統一獅球星，將參加「雙獅球星3對3籃球賽」。

▲▼統一獅4位球星出席3對3籃球賽；攻城獅「DV萬獸之王主題週」。（圖／新竹攻城獅提供）

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攻城獅本週末將分別迎戰新北國王與新北中信特攻，1月4日賽前邀請統一獅4位球星潘傑楷、陳聖平、林佳緯與吳承諭，出席3對3籃球賽，共開放12組名額，兩人一隊，每隊報名費800元，球迷們有機會體驗與職棒球星同場切磋球技。4位中職球星也將出席簽名拍照會，只要購買雙獅聯名球衣或棒球衣即可獲得號碼牌，限量40位名額。

▲▼統一獅4位球星出席3對3籃球賽；攻城獅「DV萬獸之王主題週」。（圖／新竹攻城獅提供）

▲▼統一獅4位球星出席3對3籃球賽；攻城獅「DV萬獸之王主題週」。（圖／新竹攻城獅提供）

雙獅聯名主題活動邁入第3屆，攻城獅球團延續過往傳統，安排4位統一獅球星挑戰一日攻城獅任務卡，潘傑楷擔任一日球僮，負責確保禁區地板安全；陳聖平擔任一日應援團長，負責鼓譟攻城獅主場氣氛；林佳緯擔任一日視訊控台，負責切換大螢幕互動圖卡；吳承諭擔任一日平面攝影，負責捕捉場上球員賽事照片。

▲▼統一獅4位球星出席3對3籃球賽；攻城獅「DV萬獸之王主題週」。（圖／新竹攻城獅提供）

本次DV萬獸之王主題週第2天將是Uni-Girls代表出席活動，出席名單包含Maggie、包子、少少、一七、柔一、賴賴。週日賽後將是雙獅女孩簽名拍照會，Muse Girls出席名單為斐棋、JOY、侯芳、艾融、郭郭、紫晴、熊霓、安琪、玫瑰、璇璇。只要購買雙獅聯名球衣或棒球衣即可獲得號碼牌，限量80位名額，本週攻城獅商品部也首度推出女孩肖像紀念棒球。

攻城獅球團與統一獅球團再度攜手推出第3彈「雙獅聯名商品」，釋出品項包含雙獅聯名球衣、雙獅聯名棒球衣、雙獅聯名萬獸之王短Tee、雙獅款紀念棒球。主題球衣首次採用紫黑橘條紋搭配，呈現萬獸之王的沈穩與霸氣，單件售價為$1,680。近期寒流頻頻來襲，攻城獅球團也特別鎖定「毛小孩家長」推出雙獅聯名寵物球衣。

▲▼統一獅4位球星出席3對3籃球賽；攻城獅「DV萬獸之王主題週」。（圖／新竹攻城獅提供）

關鍵字： TPBL新竹攻城獅統一獅中職

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