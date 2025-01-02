「排球甜心」廖苡任盡責又貼心　日本隊友直呼：可愛到犯規！

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

「排球甜心」廖苡任去年展開旅日生涯，加盟日本V聯賽隊伍福岡Kanoa。在台灣超高人氣的她，到了日本也因為快速的傳球節奏和吸引人的個性深受球迷喜愛，就連福岡Kanoa隊友也超愛她，直呼她「可愛到犯規！」不僅是外表可愛，內心也可愛到讓人融化。

▲排球甜心廖苡任。（圖／翻攝自IG／elaine0608）

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2024年是廖苡任旅日的首季，談到兩國排球的差異，她表示，「雖然台灣跟日本都是亞洲國家，但日本的排球風格更強悍，我想透過不同的風格洗禮，讓自己變得更厲害。」

從去年10月開幕賽到採訪當日，廖苡任共上場42局，僅次於Kanoa隊長大西風歌的46局，她說，「日本每支球隊的風格差異很大，有些打得很快，有些進攻很有耐心，有些會不斷跑動。」

▲排球甜心廖苡任。（圖／翻攝自Instagram／kanoafukuoka）

廖苡任的快速傳球節奏與福岡Kanoa非常契合，12月7日對Forest Leaves熊本的比賽中，她先發帶領球隊直落3取勝，取得旅日首次單場MVP。福岡Kanoa教練森田亞貴斗誇讚，「隊上的大西風歌傳球節奏偏慢，廖苡任的快速導傳就讓戰術非常奏效，我們可以根據對手特點與比賽局勢，靈活調整舉球員與攻擊手的搭配。」

森田教練透露，廖苡任的「自責思維」是她一大優勢，「她從不把失誤或不順歸咎於他人或環境，而是總說『是我的錯』，這看似簡單但其實很難做到，在語言不完全通的情況下，她依然能避免讓人感到不愉快，並虛心接受指導。」

森田教練對她的人格魅力讚不絕口，「目前球隊的表現起伏較大，有時能拿到80分，有時只有30分。而廖苡任的表現穩定，能穩定發揮60分的水準，我們的目標是將她的平均表現提升到80分，這也是球隊接下來需要努力的方向。」

隨著賽季的進行，廖苡任逐漸適應了日本的生活，同時日語程度也不斷的在提升，已經從剛旅日時的「ダイスキ（超喜歡）」進步到最近能害羞地說出「アイシテル（我愛你）」。