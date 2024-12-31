經典賽資格賽35人農曆年後集合　蔡其昌承諾大巨蛋集訓最高規格

▲12強特展總統賴清德、中職會長蔡其昌。（圖／中職提供）

記者楊舒帆／台北報導

2025年2月世界棒球經典賽資格賽即將開打，總教練曾豪駒今日透露，35人名單將於農曆年後展開集訓。中職聯盟會長蔡其昌也承諾將比照12強規格，在台北大巨蛋進行集訓。

「35人名單都已徵詢過意願，每位選手都很踴躍參加。」曾豪駒說明，考量國內球團希望選手第一階段在母隊訓練，集訓將延至農曆年後，「本土球員先報到，旅外球員則在2月中旬回台。由於第一階段還未看到選手狀況，希望能透過完整觀察，挑選出最佳陣容。」他強調，最終28人名單將在最後階段確定。

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蔡其昌表示，12強奪冠後備戰經典賽資格賽，教練團將以謹慎態度面對，「不會以冠軍心態出發，要回到12強組隊時的心情。經典賽採血緣認定的球員資格，各隊都會徵召小聯盟球員，實力不容小覷。」

「不能把西班牙、南非看成穩贏的比賽，要用小聯盟的角度來看待。」蔡其昌透露，中華隊目前已徵召約12名旅外球員，正在徵詢所屬球隊同意。

關於集訓規格，蔡其昌強調將比照12強賽等級，「我們一定用最高規格對待資格賽，不會偷工減料。雖然大會編制只有7名教練，但我們擴編到10人，加上後勤團隊共計百餘人，額外人事費用都由聯盟承擔。我們把資格賽視為重要賽事，各項準備工作都會齊全。」

▲12強特展合影。（圖／中職提供）