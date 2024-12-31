直言湖人「現在無法奪冠」　詹皇仍計劃在洛城結束生涯

Bronny & the rookies sing Happy Birthday to Bron ???? pic.twitter.com/NvpYMBZrhI — Los Angeles Lakers (@Lakers) December 31, 2024

記者游郁香／綜合報導

NBA天王詹姆斯(LeBron James)歡慶40歲生日，湖人今(31)日特別安排他的兒子布朗尼(Bronny James)和其他菜鳥一起替他唱生日快樂歌，場面相當歡樂。越來越常考慮退休的詹皇告訴《ESPN》，力拚生涯第5冠是他最後的動力，不過他不認為湖人現在就能奪冠，「但這也很好，因為我們有很多改進的空間。」

▲湖人天王詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

過去6戰5勝的湖人，目前以18勝13敗暫居西區第5，僅落後給第4的獨行俠1.5場勝差，紫金大軍昨(30)日也透過交易網羅3D側翼大將芬尼-史密斯(Dorian Finney-Smith)，他將披上17號戰袍，主帥瑞迪克(JJ Redick)預計讓他從板凳出發。

詹姆斯表示，「現在，我認為我們是一支非常優秀的球隊，我們有機會與聯盟中的任何球隊競爭。」至於這支湖人是否已達冠軍等級？現在就能贏得總冠軍？詹皇則給予否定的答案，「不，我不這麼認為。但這也很好，因為我們有很多改進的空間。」

儘管對湖人的冠軍前景感到不確定，但詹姆斯堅定表示，這將是他生涯效力的最後一支球隊，「我希望能在這裡結束，這是計劃。我來這裡是為了在職業生涯的最後階段打球並在這裡結束。但我也不笨……不會不知道籃球的商業性，但我認為我與這個組織的關係不言自明，希望在我生涯結束前我不會需要去別的地方。」