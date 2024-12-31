國王一哥福克斯恐喊賣我　美媒：最好的交易夥伴是火箭

▲國王一哥福克斯。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

國王隊最近開除今夏才續約的主帥布朗(Mike Brown)，這個決定令別隊高層驚訝，《Bleacher Report》今(31)日還披露，NBA圈內出現沙加緬度一哥福克斯(De'Aaron Fox)恐在交易截止日前喊賣我的傳聞，國王可能會考慮所有選項，火箭被認為是他們最佳的潛在交易夥伴。

國王炒掉布朗後依舊沒能止住連敗，目前僅以13勝19敗排在西區第12，陷入了泥淖之中。根據《Bleacher Report》的報導，聯盟其他高層對國王開除布朗感到驚訝，他們現在也開始懷疑國王一哥福克斯在沙加緬度的日子還能維持多久。

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▲國王一哥福克斯。（圖／達志影像／美聯社）

《Bleacher Report》記者平卡斯(Eric Pincus)指出，福克斯希望爭取一份自2026-27賽季開始，年薪約為5950萬美元的超級頂薪，但這似乎難以實現，若他選擇轉戰別隊，他最高仍然可以獲得5100萬美元的年薪。

平卡斯披露，「NBA圈內傳言福克斯將在2月6日(當地時間)交易截止日前推動交易，並且國王可能會考慮所有選項。有一支球隊被認為是他們最佳的潛在交易夥伴：休士頓火箭。」

平卡斯還列出兩隊的「交易劇本」，國王得到5名球員，謝帕德(Reed Sheppard)、惠特摩爾(Cam Whitmore)、格林(Jeff Green)、泰特(Jae'Sean Tate)和蘭戴爾(Jock Landale)，以及2枚首輪籤(2028、2030年)、2個首輪選秀互換權(2027、2031年)，還有2個交易特例；火箭則獲得福克斯、萊爾斯(Trey Lyles)和麥克德莫特(Doug McDermott)等3人。