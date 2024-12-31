運動雲

>

國王一哥福克斯恐喊賣我　美媒：最好的交易夥伴是火箭

▲▼國王一哥福克斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲國王一哥福克斯。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

國王隊最近開除今夏才續約的主帥布朗(Mike Brown)，這個決定令別隊高層驚訝，《Bleacher Report》今(31)日還披露，NBA圈內出現沙加緬度一哥福克斯(De'Aaron Fox)恐在交易截止日前喊賣我的傳聞，國王可能會考慮所有選項，火箭被認為是他們最佳的潛在交易夥伴。

國王炒掉布朗後依舊沒能止住連敗，目前僅以13勝19敗排在西區第12，陷入了泥淖之中。根據《Bleacher Report》的報導，聯盟其他高層對國王開除布朗感到驚訝，他們現在也開始懷疑國王一哥福克斯在沙加緬度的日子還能維持多久。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼國王一哥福克斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲國王一哥福克斯。（圖／達志影像／美聯社）

《Bleacher Report》記者平卡斯(Eric Pincus)指出，福克斯希望爭取一份自2026-27賽季開始，年薪約為5950萬美元的超級頂薪，但這似乎難以實現，若他選擇轉戰別隊，他最高仍然可以獲得5100萬美元的年薪。

平卡斯披露，「NBA圈內傳言福克斯將在2月6日(當地時間)交易截止日前推動交易，並且國王可能會考慮所有選項。有一支球隊被認為是他們最佳的潛在交易夥伴：休士頓火箭。」

平卡斯還列出兩隊的「交易劇本」，國王得到5名球員，謝帕德(Reed Sheppard)、惠特摩爾(Cam Whitmore)、格林(Jeff Green)、泰特(Jae'Sean Tate)和蘭戴爾(Jock Landale)，以及2枚首輪籤(2028、2030年)、2個首輪選秀互換權(2027、2031年)，還有2個交易特例；火箭則獲得福克斯、萊爾斯(Trey Lyles)和麥克德莫特(Doug McDermott)等3人。

關鍵字： NBA國王福克斯火箭

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

NBA棄將「走路人」變身大熱門　華克傳5隊追逐拚網羅

NBA棄將「走路人」變身大熱門　華克傳5隊追逐拚網羅

河村勇輝11分鐘拿10分3助攻　雷霆一哥狂讚：技術高超

河村勇輝11分鐘拿10分3助攻　雷霆一哥狂讚：技術高超

日本火腿神補強！古林睿煬加入洋將6人陣容　日媒關注一軍剩4名額

日本火腿神補強！古林睿煬加入洋將6人陣容　日媒關注一軍剩4名額

台灣球團也曾接觸！「甲子園王牌投手」24歲決定引退

台灣球團也曾接觸！「甲子園王牌投手」24歲決定引退

2024棒球十大新聞回顧：台灣12強奪冠、大谷翔平50、50新紀錄

2024棒球十大新聞回顧：台灣12強奪冠、大谷翔平50、50新紀錄

2024年體壇10大事件！台灣世界12強賽奪冠　麟洋配奧運2連霸

2024年體壇10大事件！台灣世界12強賽奪冠　麟洋配奧運2連霸

3連勝站上例行賽第2　台鋼獵鷹推「鷹浪來襲」主題盛會

3連勝站上例行賽第2　台鋼獵鷹推「鷹浪來襲」主題盛會

高雄鋼鐵人「當南孩戀愛時」主題周　主場首度前進雄中

高雄鋼鐵人「當南孩戀愛時」主題周　主場首度前進雄中

台北台新戰神2至4月主場門票開賣　 女神橘兒退役倒數8場

台北台新戰神2至4月主場門票開賣　 女神橘兒退役倒數8場

大谷翔平左肩脫臼後的暖心簡訊曝光　一席話扭轉全隊士氣

大谷翔平左肩脫臼後的暖心簡訊曝光　一席話扭轉全隊士氣

西伯利亞雪松子 現在下單現省2020元！買6包加碼送6包

熱門新聞

NBA棄將「走路人」變身大熱門　華克傳5隊追逐拚網羅

河村勇輝11分鐘拿10分3助攻　雷霆一哥狂讚：技術高超

日本火腿神補強！古林睿煬加入洋將6人陣容　日媒關注一軍剩4名額

台灣球團也曾接觸！「甲子園王牌投手」24歲決定引退

2024棒球十大新聞回顧：台灣12強奪冠、大谷翔平50、50新紀錄

2024年體壇10大事件！台灣世界12強賽奪冠　麟洋配奧運2連霸

讀者回應

﻿

熱門新聞

1「走路人」變大熱門　華克傳5隊追逐

2雷霆一哥狂讚河村勇輝：技術高超

3日本火腿神補強！古林睿煬加入洋將6人陣容

4甲子園王牌投手24歲宣佈引退

52024棒球十大新聞回顧

最新新聞

1國王一哥福克斯恐喊賣我

22024棒球十大新聞回顧

32024年體壇10大事件！台灣12強奪冠

4台鋼獵鷹推「鷹浪來襲」主題盛會

5「走路人」變大熱門　華克傳5隊追逐

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

韓職籃火箭女孩對丹丹、檸檬有印象　跳洗腦神曲「32撞」可愛吸睛

富邦勇士韓籍啦啦隊員首秀　南珉貞「逼」隊友吃臭豆腐意外獲好評

投手變攝手！捕獲野生前中職救援王　 假日南下變寵妻魔人

經典賽開趴兄弟5虎將遭冷凍？！　領隊回應：若屬實有權解約

超可愛！林立3歲兒球場大爆走　還從背後抱大腿突襲王建民兒子

【泰格與雪兒】假兄弟真綠茶

垃圾車沒拉手煞車倒退嚕 撞休旅車！司機急追回

#柯文哲 求交保陪癌父「法官都哽咽」　#江和樹 ：沒看過這麼軟弱的他

#柯文哲 戴電子腳鐐獲釋　與 #陳佩琪 一同走出北院

#柯文哲 7000萬交保！民眾黨立委 #張啓楷 喊：頭好痛
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366