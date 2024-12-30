大谷翔平左肩脫臼後的暖心簡訊曝光　一席話扭轉全隊士氣

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）



記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇隊大谷翔平在29日播出的NHK特別節目「美國職棒球員大谷翔平 2024 試煉與決斷 邁向巔峰」中接受長篇訪問，回顧世界大賽第2戰時左肩脫臼的場景，透露當時的簡訊內容，也透過一些玩笑話緩解氣氛。

大谷翔平去年12月9日宣布加入道奇後，今年是他旅美第七年，首次奪得世界大賽冠軍，並創造了史無前例的「50-50（50支全壘打和50次盜壘）」紀錄。之後，他在11月上旬對世界大賽中受傷的左肩進行手術。

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大谷的左肩受傷是在與洋基隊的世界大賽第2戰中，嘗試盜壘時導致左肩脫臼。大谷表示，這次脫臼其實有前兆，「現在回想起來，（賽季中）左肩就經常疼痛，可能是累積的傷害，讓容易受傷的部位更容易脫臼，最後在一個容易脫臼的角度下就脫臼了。」

他也指出，賽季中並沒有察覺，「但有時會覺得今天左肩很痛，實際脫臼後才發現，是同樣的疼痛感......。」

對於大谷的受傷，在接受NHK採訪時，隊友K.赫南德茲（Kiké Hernández）回憶說，「當時更衣室的氣氛就像是帶著0勝2敗的戰績前往紐約一樣。」他透露當時的擔憂，「沒有最棒的球員，要如何戰勝那支球隊呢？」

而羅哈斯（Miguel Rojas）透露，「在前往紐約的巴士上，收到了翔平的訊息。」並公開當時的訊息內容。大谷向隊友們發送，「大家打得好。上次（奪冠時）是貝林傑（Cody Bellinger）脫臼，這次是我脫臼。這是邁向世界冠軍的好兆頭。」

對此訊息，崔南（Blake Treinen）回覆，「Sho（翔平的暱稱）我為你祈禱」，佛里曼（Freddie Freeman）也鼓勵道：「來吧 Sho！」。之後大谷還傳送了一首球迷為他創作的說唱歌曲。

赫南德茲笑著說，「那首歌太糟糕了所以很好笑。大家都在喊『刪掉、刪掉』很熱鬧。」羅哈斯也回憶說，「大谷還問『喜歡我的歌嗎？』...那是個很有品味的好時刻。」赫南德茲隨後直呼，「只是一條訊息就能改變整個球隊的氣氛呢。」

關於這則訊息，大谷坦白當時的心情，「不想讓大家擔心，想用幽默的方式（笑）」，並表示「不希望氣氛變得太嚴肅」。