人生勝利組！賽揚強投史奈爾將與名模女友結婚　道奇喜事又一樁

▲道奇新同學史奈爾宣布婚訊。（圖／截自IG：snellzilla4）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇喜事連連，大谷翔平剛宣布當爸，新同學史奈爾（Blake Snell）也在IG發布好消息，將與名模女友結婚。

曾在2018年獲得賽揚獎的史奈爾，一直與擔任模特兒的女友海莉交往中。今年6月，他們已喜獲第一個孩子，是個男孩。

史奈爾公開了為海莉的左手無名指戴上訂婚戒指的照片，以及其他紀念照。海莉也在與史奈爾共同經營的Instagram上發文：「這是最美好的夜晚，為永恆的愛乾杯。」

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史奈爾本季結束後從巨人隊成為自由球員。11月30日（台灣時間12月1日）正式宣布與道奇隊簽下5年總值1.82億美元的合約。

史奈爾在2016年效力光芒隊出道，2018年獲得勝投王和防禦率王的頭銜，並贏得賽揚獎。2020年球季結束後轉戰教士隊，去年以14勝9敗、聯盟最佳2.25防禦率的成績獲得生涯第二座賽揚獎。本季在巨人隊僅拿下5勝，但在8月2日對戰紅人隊時，投出個人首場無安打無失分比賽。

下個球季史奈爾將與重返投手丘的大谷翔平、山本由伸和葛拉斯諾（Tyler Glasnow）組成先發投手的四大支柱。史奈爾大聯盟生涯出賽211場，戰績76勝58敗，防禦率3.19。

