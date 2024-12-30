世界級冠軍！林昱珉2024豐收雙冠　秋季聯盟官方社群貼文回顧

▲亞利桑那秋季聯盟回顧林昱珉今年表現。（圖／X: MLB's Arizona Fall League）

記者楊舒帆／綜合報導

亞利桑那秋季聯盟官方X30日（台灣時間）特別報導21歲的響尾蛇隊左投林昱珉，盛讚他在2024年是一位「世界級冠軍」（Worldwide Winner）。作為響尾蛇農場系統中排名第七的潛力新秀，林昱珉今年在不同賽事中都有亮眼表現。

他先在亞利桑那秋季聯盟（Arizona Fall League）為鹽河船槳隊（Salt River Rafters）先發三場比賽，幫助球隊奪得聯盟冠軍。

[廣告]請繼續往下閱讀...

隨後代表中華隊參加世界12強賽（Premier12），在賽事中登板兩次先發，其中最關鍵的一戰是在冠軍賽對上日本隊。林昱珉在該場比賽主投四局，僅被擊出一支安打且無失分，為球隊最終以4比0完封衛冕軍日本、奪得冠軍奠定重要基礎。

這位年輕的左投手在2024年不僅展現出優異的投球實力，更證明了他在重要賽事中的大賽膽識，為其未來的職業發展寫下亮眼的一頁。

這篇貼文也節錄了中華隊奪冠後，林昱珉接受大聯盟官網記者摩洛西採訪時，展現出堅定的信念，他表示：「現在所有台灣球員，不管是年輕的、年長的，都知道我們可以拿下冠軍。我們不再只是一個普通的小國家，小國也可以成為世界冠軍。」

▲亞利桑那秋季聯盟回顧林昱珉今年表現。（圖／X: MLB's Arizona Fall League）