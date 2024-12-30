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響尾蛇網羅塞揚強投！先發輪值爆滿　林昱珉登大聯盟恐有變數

▲▼世界12強棒球賽冠軍戰，林昱珉。（圖／記者李毓康攝）

▲林昱珉。（圖／記者李毓康攝）

記者游郁香／綜合報導

亞利桑那響尾蛇近日以6年2.1億美元(約68.9億台幣)的合約，網羅塞揚強投柏恩斯(Corbin Burnes)，目前先發輪值爆滿，傳出明星左投蒙哥馬利(Jordan Montgomery)可能被交易。值得一提的是，台灣左投林昱珉原本被美國媒體看好明年有機會登上大聯盟，在柏恩斯加入後，也出現了變數。

現年30歲的柏恩斯2018到2013年效力密爾瓦基釀酒人，本季在巴爾的摩金鶯出賽32場，戰績15勝9敗，防禦率2.92，投了194.1局，送出181次三振，他也是2021年國家聯盟塞揚獎得主，響尾蛇近日以打破隊史紀錄的合約網羅他。

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響尾蛇目前先發輪值爆滿，先發投手群賈倫(Zac Gallen)、凱利(Merrill Kelly)、普法特(Brandon Pfaadt)、羅德里奎茲(Eduardo Rodriguez)以及尼爾森(Ryne Nelson)都在競爭輪值，根據大聯盟官網記者費桑德(Mark Feinsand)的消息，響尾蛇可能會考慮交易送走明星左投蒙哥馬利，換取其他補強。

▲▼響尾蛇網羅塞揚強投柏恩斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲響尾蛇網羅塞揚強投柏恩斯。（圖／達志影像／美聯社）

響尾蛇上季先發投手群防禦率高達4.79，僅排在聯盟第27，《運動畫刊》原本看好在世界棒球12強賽表現出色的台灣王牌左投林昱珉，有機會在明年季中登上大聯盟，但現在塞揚強投柏恩斯來到響尾蛇，恐讓林昱珉上大聯盟的美夢出現變數。

《運動畫刊》給林昱珉高評價，稱他身材不算高大、球速不算突出，但控球能力佳，善於利用變化球、變速球讓打者揮空，以20歲的投手來說已相當成熟，且他總是自信滿滿，擁有強大的競爭意志。

關鍵字： 棒球12強MLB大聯盟亞利桑那響尾蛇林昱珉

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