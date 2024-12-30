羅素2度告別湖人！生涯已被交易5次　籃網未來7年擁有31個選秀權

▲湖人主控羅素遭交易。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

湖人主控羅素(D'Angelo Russell)今(30)日2度告別湖人，他被交易回布魯克林，自2015年以選秀榜眼之姿進入NBA以來，他已被交易了5次。籃網透過這筆交易得到3枚次輪籤，根據《EPSN》薪資專家馬克斯(Bobby Marks)的統計，籃網未來7年擁有多達31個選秀權。

2022-23賽季中重返洛城的羅素，今年2月就曾陷入交易傳聞，他上季繳出場均18分，投籃命中率45.6%、三分命中率41.5%，並且創造了湖人單季最多226顆三分紀錄，但他連續2年在季後賽表現「落漆」，因此受到了許多質疑。

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羅素今年9月在湖人的媒體日上現身時，對記者說了句，「驚喜！」儘管他今夏執行價值1870萬美元的球員選項留隊，但這個選擇似乎連自己都有點意外。

▲羅素生涯已被交易5次。（圖／路透）

湖人今日再次將羅素交易，換回3D大將芬尼-史密斯(Dorian Finney-Smith)，這位2015年榜眼第2度洛城生涯畫下句點，他過去7年半裡，已經被交易了5次，這次他將重返2017-18賽季、2018-19賽季效力的籃網。

籃網最近正積極兜售主力大將，先是將「德國軟豆」施洛德(Dennis Schroder)交易到勇士，換取3個次輪選秀權，今日又送走芬尼-史密斯，再添3枚次輪籤。根據《EPSN》薪資專家馬克斯的統計，布魯克林未來7年擁有多達31個選秀權，包含15枚首輪籤和16枚次輪籤，且他們明年休賽季的薪資空間超過6000萬美元。

籃網的下一步將是交易主力射手強森(Cam Johnson)，繼續囤積選秀權。NBA記者賽德瑞(Evan Sidery)指出，「經過兩筆交易，很明顯布魯克林想要的是：潛力新秀、選秀權和即將到期的合約，強森將為他們帶來最大的回報。」

▲籃網強森。（圖／達志影像／美聯社）