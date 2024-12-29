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雲豹克羅馬單節15分平TPBL紀錄　關鍵火鍋澆熄攻城獅反撲

▲▼台啤雲豹克羅馬、高錦瑋。（圖／台啤雲豹提供）

▲台啤雲豹克羅馬（左）。（圖／台啤雲豹提供）

記者游郁香／綜合報導

台啤永豐雲豹今(29)日與新竹御嵿攻城獅進行2024年最終戰，靠著克羅馬(Lasan Kromah)攻下全場最高29分，並抓下11籃板、8次助攻，更在終場前28秒送出關鍵阻攻，以106比102收下客場2連勝。值得一提的是，克羅馬首節就狂轟15分，追平TPBL聯盟單節得分紀錄。

克羅馬開賽就火力全開，個人首節灌進15分，追平聯盟單節得分紀錄，助雲豹第1節結束以34比25領先，之後雙方一路鏖戰至決勝節，終場前28秒克羅馬成功蓋掉克拉(Earl Clark)的追平三分，高錦瑋、林信寬後續把握罰球機會，終場就以4分之差拿下勝利。

艾吉(Egidijus Mockevičius)本季初亮相就攻下16分、16籃板的雙十表現，他興奮表示，「很開心重返台灣首戰就贏球，也因為有之前跟克羅馬(Lasan Kromah)在法甲聯賽合作的經驗，所以跟球隊的磨合算蠻快的，相信之後團隊的化學效應會漸入佳境！」

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▲▼台啤雲豹克羅馬、高錦瑋。（圖／台啤雲豹提供）

▲台啤雲豹高錦瑋。（圖／台啤雲豹提供）

「小高」高錦瑋此戰攻下本季新高25分，送出6次助攻並抓下5籃板，對於球隊在第4節成功守成的關鍵，他認為是團隊有效降低失誤，並盡力守下攻城獅轉換快攻，才能穩住最後的勝利。

雲豹總教練查爾斯(Charles Dube-Brais)說，「很開心可以拿下這一勝，尤其是在新竹這麼高張力的客場氛圍下，球員們展現出強悍的心理素質，雙方都打出了一場好比賽，但儘管贏球，比賽內容仍有需要進步的地方，我們回去會繼續修正。」 

關鍵字： TPBL台啤雲豹克羅馬高錦瑋

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