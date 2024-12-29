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快艇一哥雷納德下周復出　哈登不擔心角色調整：我遇過各種情況

▲快艇雷納德預計在1月5日面對老鷹一役復出。（圖／達志影像／美聯社）

▲快艇雷納德預計在1月5日面對老鷹一役復出。（圖／達志影像／美聯社，下同）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

快艇一哥「可愛」雷納德（Kawhi Leonard）上季末因膝蓋發炎缺席最後8場例行賽，在季後賽首輪對上獨行俠時復出，但狀態未達預期，今夏再次動刀治療，至今未能出賽。根據《The Athletic》記者默里（Law Murray）的消息，他預計在1月5日面對老鷹一役復出。

快艇總教練魯伊（Tyronn Lue）表示，雷納德已經參與隊內5對5對抗，且身體接觸強度不低，也希望雷納德可以在復出前參加更多的對抗賽。

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魯伊說，「我知道雷納德不太喜歡在比賽之外參加5對5的對抗，但這對醫療團隊、整個快艇隊來說非常重要，我們要確保他有足夠的訓練次數，並且確保他做了所有必要的準備，避免問題再次發生。」

▲快艇雷納德預計在1月5日面對老鷹一役復出。（圖／達志影像／美聯社）

魯伊補充說道，「我們也能藉此監測膝蓋積水的情況，目前一切都非常順利，我希望能持續維持進度。」

目前快艇的戰績為18勝13敗，西區排名第5，擁有NBA第4出色的防守效率，但進攻效率僅排名第23。本季扛起快艇頭號攻擊手的哈登（James Harden）本季使用率創下個人自2019-20賽季以來的新高，面對雷納德即將歸隊的情況下，哈登可能又要調整角色，對此，哈登表示他一點都不擔心。

▲雷納德（左後）、哈登（右前）。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷納德（左後）、哈登（右前）。（圖／達志影像／美聯社）

哈登表示，「這很有趣，我和雷納德今天聊了這件事，他對復出有點擔憂，因為他不想打亂我們現在建立的化學反應，但我認為這不會是問題。」

哈登解釋他的看法，「我在各種情況下都待過，無論是主力還是退居二線。我們會保持目前的侵略性和比賽方式，雷納德只會成為我們另一個武器，這絕對是加分。」

關鍵字： NBA雷納德哈登魯伊

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