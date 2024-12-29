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活塞傳奇「微笑刺客」患貝爾氏麻痺症　費城一哥年初也曾確診

▲微笑刺客湯瑪斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲微笑刺客湯瑪斯。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

活塞傳奇球星「微笑刺客」湯瑪斯（Isiah Thomas）是「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）的宿敵，2人多次在季後賽交手，甚至讓喬丹直接在紀錄片《最後一舞》大罵湯瑪斯是混蛋。如今湯瑪斯已63歲，他近日透露自己罹患了貝爾氏麻痺症（Bell's Palsy），七六人球星恩比德（Joel Embiid）今年初也曾確診過。

貝爾氏麻痺症是顏面神經麻痺的一種，確診後會導致面部部分癱瘓，好發季節為冬春交際，確診者會突然出現「眼歪嘴斜」的情形，時常被誤認為中風，多半是因為病毒感染顏面神經造成神經發炎，產生顏面肌肉無力的狀況，發生機率約為0.023%。

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湯瑪斯近日參加前勇士總教練傑克森（Mark Jackson）的播客節目時透露，自己患上貝爾氏麻痺症，根據NBC新聞報導，湯瑪斯這個月一直在與這個病症對抗，他已確診1個多月。

湯瑪斯也在Instagram上發文表示，「我正在面對這一切，但我會堅持下去、不會退縮，我想讓大家知道，我非常感謝你們的祈禱，感謝一切。」

恩比德在上賽季季後賽期間，也被診斷出貝爾氏麻痺症，當時七六人正在和尼克展開季後賽首輪對決。

關鍵字： NBA湯瑪斯恩比德貝爾氏麻痺症

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