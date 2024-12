活塞傳奇「微笑刺客」患貝爾氏麻痺症　費城一哥年初也曾確診

▲微笑刺客湯瑪斯。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

活塞傳奇球星「微笑刺客」湯瑪斯(Isiah Thomas)是「籃球之神」喬丹(Michael Jordan)的宿敵,2人多次在季後賽交手,甚至讓喬丹直接在紀錄片《最後一舞》大罵湯瑪斯是混蛋。如今湯瑪斯已63歲,他近日透露自己罹患了貝爾氏麻痺症(Bell's Palsy),七六人球星恩比德(Joel Embiid)今年初也曾確診過。

貝爾氏麻痺症是顏面神經麻痺的一種,確診後會導致面部部分癱瘓,好發季節為冬春交際,確診者會突然出現「眼歪嘴斜」的情形,時常被誤認為中風,多半是因為病毒感染顏面神經造成神經發炎,產生顏面肌肉無力的狀況,發生機率約為0.023%。

Isiah Thomas reveals Bell’s palsy diagnosis: ‘Appreciate the prayers and the love’ https://t.co/6hAI7z0U2u pic.twitter.com/lkjqubIiBv