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SSG古巴左投轉戰富邦悍將　韓媒曝未獲續約最大原因

▲▼古巴左投艾利亞斯（Roenis Elias）。（圖／達志影像／美聯社）

▲古巴左投艾利亞斯（Roenis Elias）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

傳富邦悍將網羅古巴36歲左投艾利亞斯（Roenis Elias），今年效力SSG登陸者，韓媒也關注他的動向，並報導他因傷痛及年紀等因素未獲續約，將在台灣展開生涯新篇章。

韓媒《SPOTV》及《體育春秋》分別報導，前者以「即使能投出時速155公里火球仍未獲續約...這位在KBO拿下15勝的投手將前往台灣」為題；後者則以「前SSG投手艾利亞斯轉戰中華職棒　以50萬美元與富邦悍將簽約」報導。

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艾利亞斯於2014年效力水手隊時登上大聯盟，該季出賽29場累計10勝12敗，但此後未能重現當年的表現。去年穿上SSG球衣與韓國結緣的艾利亞斯，出賽22場，投球131⅓局，繳出8勝6敗、防禦率3.70的成績。成功與SSG續約的他，今年出賽22場，投球123⅔局，僅有7勝7敗、防禦率4.08的表現。由於腰部肌肉受傷，未能達到規定局數。

SSG在艾利亞斯受傷後，緊急啟用外籍球員替補制度，引進日籍右投白川恵翔。SSG在季後賽資格爭奪戰中奮戰到底，與KT展開史上首次第五名決定戰。艾利亞斯在這場關鍵戰役擔任先發，展現出最快時速155.1公里的速球，投了6局僅失2安打3保送3三振1失分的優質表現，但球隊最終仍吞敗仗，這場比賽也成為他穿著SSG球衣的最後一戰。

據韓媒報導，SSG本季結束選擇與艾利亞斯分道揚鑣，球團不得不考慮他的年齡和傷病風險。他們認為組建強大的外籍投手組合，是明年球季反彈的基礎。SSG一方面與擁有強勁速球的外籍投手安德森（Drew Anderson）續約，另一方面簽下被譽為「韓國特快車」朴贊浩接班人的前大聯盟投手懷特（Mitch White），完成外籍投手陣容。艾利亞斯在SSG兩年的成績是44場255局15勝13敗、防禦率3.88。明年他將在台灣展開新篇章，他的表現值得關注。

對於網羅艾利亞斯的消息，悍將球團31日表示，新年度外籍戰力談約持續進行中，若有確定消息將陸續對外宣布。

關鍵字： 古巴左投富邦悍將台灣職棒國際球星

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